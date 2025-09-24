Fernando Morientes se arrepiente de no haber jugado en México

Fernando Morientes fue un gran delantero español que jugó para equipos importantes de Europa. En el final de su carrera, el exjugador del Real Madrid pudo haber llegado a la Liga MX. Pero Morientes rechazó esta posibilidad porque no se sentía en condiciones de rendir al óptimo nivel.

Para la temporada 2009/2010, Fernando Morientes vivió una de sus últimas temporadas en el fútbol de élite. El exdelantero español fue cambiado del Valencia al Marsella. En Francia, Morientes vivió sus últimas experiencias de gran nivel. Pero el atacante nacido en Cáceres tuvo la oportunidad de probar suerte en el fútbol mexicano.

“Yo con 34 decidí que me quería retirar, aunque llegó una oferta de un equipo mexicano y tuve que decir que no. Ahora me arrepiento, pero en ese momento creía que era el momento perfecto”, contó Fernando Morientes en MG Experiences.

¡FERNANDO MORIENTES SE PUDO RETIRAR EN MÉXICO! 🇲🇽#CentralFOX El exfutbolista español revela que tuvo una oferta del futbol mexicano en el cierre de su carrera 🤯



📹: @CapsNarrador pic.twitter.com/a5eM3dQ1cy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 23, 2025

Entre las razones, Morientes explicó que sentía que ya no podía entregar un rendimiento óptimo dentro del campo. El exjugador del Real Madrid prefirió dar un paso al costado. Esta es una concepción que se acerca mucho a los deseos de Héctor Herrera. “HH” planea retirarse, peor en un momento de su carrera en el que aún pueda rendir bien dentro del campo.

“Notas cuándo se viene tu final porque tienes que estar muy bien físicamente para moverte dentro del área, ganar el espacio y hacer goles. Esa velocidad poco a poco la vas perdiendo. La cabeza es más madura, pero el físico ya te va abandonando”, explicó.

En este sentido, Fernando Morientes pudo haber sido otro futbolista de cartel que hubiese llegado a la Liga MX. El exjugador del Real Madrid ganó importantes trofeos en su carrera. Morientes logró alzar los siguientes trofeos: LaLiga (Real Madrid): 2000-01, 2002-03; Ligue 1 (Marsella): 2009-10; UEFA Champions League (Real Madrid): 1997-98, 1999-2000, 2001-02; Supercopa de España (Real Madrid): 2001; Supercopa de Europa (Real Madrid): 2002 y la Copa Intercontinental (Real Madrid): 1998, 2002.

El caso de Sergio Ramos

Sergio Ramos vivió un caso muy similar al de Fernando Morientes. La diferencia es que el defensor español aceptó la propuesta del fútbol mexicano proveniente de Rayados de Monterrey. Ramos ha mostrado un muy buen nivel, pero Morientes explica que la carrera de un defensor puede prolongarse más que la de un atacante.

“El caso de Sergio es especial porque como defensa puede alargar un poco más su carrera. En el futbol moderno algunos llegan hasta los 38 o 40 años, pero no es fácil”, concluyó.

Sigue leyendo:

– Héctor Herrera visualiza su retiro sin esperar que la edad le pase factura

– Fernando Gago, persona “non grata” para la afición de Chivas

– José Juan Macías pisa firme en su regreso a la Liga MX

– Desde Rayados explican cómo le quitaron a los Pumas a Anthony Martial