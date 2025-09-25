¿Soberbia de Sergio Ramos o acierto de Antonio Mohamed en el penalti fallado vs. Toluca?

En los momentos en que Sergio Ramos, exdefensa del Real Madrid, es el más criticado en el fútbol de México por su aparente soberbia para cobrar el penalti que puso al Monterrey en las manos del Toluca para la goleada 6-2.

Después de dicha jugada no tardo demasiado para que surgiera la duda si el español fue soberbio o si los supuestos consejos del técnico Antonio Mohamed fueron determinantes para ganarle la partida al exmerengue, sobre todo porque hace tiempo cuando dirigió al Celta de Vigo, Ramos les anotó un gol de esta forma.

Lo cierto es que más allá de todo este manejo mediático, dicha jugada fue determinante en el futuro del resultado, donde Monterrey resultó muy raspado por una goleada que desde hace 25 años no recibía el cuadro de la Sultana del Norte y en donde los hicieron ver realmente mal.

Corría el minuto 18 y Ramos se paró enfrente del manchón del penal para enfrentar a Hugo González, portero de los Rayados. Sus miradas se cruzaron, mientras el español hizo tiempo para darle mayor emoción al asunto y presionar al guardameta mexicano de los escarlatas.

De pronto, Ramos se encarreró, hizo una pausa, se detuvo y lanzó el disparo picándole el esférico al guardameta que aguantó a pie firme el envío de los pies del exlíder del Real Madrid, entregándoselo a las manos del portero.

González tomó el esférico, lanzó a un compañero para iniciar un contragolpe que estuvo a punto de generar otro gol del portugués Paulinho, quien fue la estrella del encuentro con tres goles y una actuación de alto nivel.

De inmediato la falla de Ramos incendió las redes sociales y al acabar el juego, el técnico de Toluca Antonio Mohamed aumentó la polémica al asegurar que sabía que Ramos picaría el disparo después de recordar una jugada que tuvo entre el Celta de Vigo y el Real Madrid, cuando el famoso “Turco” dirigió al Celta y Ramos les anotó un penalti de esta forma.

“Anoche no me podía dormir en medio de una película, era como la 1:30 de la mañana o dos, estaba en YouTube y empiezo a ver cuándo nos enfrentamos, cuando me tocó enfrentar a Sergio Ramos, me puse a ver Celta de Vigo contra el Real Madrid y nos hizo un gol picando el penal. Me acordé y en ese momento le dije a Angulo. ‘Dile a Hugo que se la va a picar’, a veces tiene suerte, y a veces no, es como que lo soñé”, expresó el controvertido Turco Mohamed.

Pero Mohamed fue más allá en su exposición: “Fue una ayuda para el equipo y el equipo reaccionó y pudimos ganar el partido, pero así se dio, me pasó eso por la cabeza porque justo anoche estaba viendo las imágenes y sentía que en ese momento el partido lo iba a hacer”.

"Así que pudimos acertar es fútbol, aparte un jugador de esta categoría. Tiene un montón de recursos, y en este caso pudimos adivinar. Esto no tiene que cambiar el objetivo que tenemos de seguir por el mismo camino, fue un partido y no hay una diferencia de seis goles con Monterrey", dijo el técnico del actual campeón del fútbol de México

Una gran victoria

Respecto a la goleada 6-2, Mohamed resaltó el funcionamiento de su escuadra por encima del resultado y expuso que: “Este equipo tiene armas contundentes y a partir del trabajo no solamente defiende muy bien a partir de la recuperación. Hace goles, a veces necesitamos cinco o seis toques para hacer gol y que lo podemos hacer y a veces de dos toques los hacemos, por eso digo que me siento muy identificado, a mí, me gusta que el equipo sea medio camaleónico que pueda cambiar la manera de jugar en diferentes momentos del partido”.

Finalmente, destacó que el partido, no obstante la victoria, fue un aprendizaje: “Nos dejó un montón de enseñanzas porque arrancamos de pies, se pudo poner dos a cero, pero en ese trámite tuvimos opciones. Después fue una satisfacción enorme, sentirme representado por este equipo, porque puede ser goles en espacios reducidos o campo abierto, repliega y juega de diferente manera para mí, es un placer sentirme identificado con mis jugadores, y después sabemos al rival que le ganamos la jerarquía que tiene, que es un rival que lo vamos a encontrar más adelante, a veces se da en este tipo de partidos, no es una diferencia real, nosotros pudimos aprovechar y pudimos haber hecho más”, concluyó.

