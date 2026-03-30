Asesinó a tiros a su esposa y a su novio en Washington un día después de que ella obtuviera una orden de alejamiento

Un hombre en el estado de Washington fue acusado de asesinar a su esposa y a la pareja de esta con una escopeta, apenas un día después de que un juez aprobara una orden de protección en su contra. Las autoridades investigan si el crimen pudo haberse evitado.

Robert T. Child, de 60 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado tras la muerte de su esposa, Anna Child, y de su presunta pareja, Jason Hilde, ambos de 46 años, según consta en los registros penitenciarios consultados por Law&Crime.

El ataque ocurrió en una vivienda en Hoodsport.

Orden de protección ignorada

Un día antes del crimen, un juez del condado de Mason había aprobado una orden de protección solicitada por Anna Child.

En su petición, la mujer aseguró temer por su vida y afirmó que su esposo había dicho: “Si no puedo tenerte, nadie lo hará”.

La orden prohibía al acusado acercarse a menos de 250 pies, mientras la pareja atravesaba un proceso de divorcio.

Según las autoridades, el martes Robert Child ingresó a la vivienda donde se encontraban las víctimas y les disparó con una escopeta.

Tras el ataque, huyó en una camioneta blanca.

Cuando la policía llegó, encontró a Hilde cerca de la puerta con una herida de bala en la cabeza y a Anna Child en una escalera, también con múltiples disparos.

Testimonio clave

Un vecino que escuchó las detonaciones llamó al 911 y se dirigió al lugar, encontrándose con el sospechoso.

Según su relato, el acusado afirmó haber disparado porque las víctimas supuestamente le apuntaron con un arma.

El sospechoso fue detenido al día siguiente y permanece en la cárcel del condado de Mason.

El sheriff Ryan Spurling indicó que la orden de protección aún no había sido notificada al acusado al momento del crimen.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si se pudo haber evitado la tragedia.

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