El “ojo en el cielo” que Irán destruyó: por qué perder un AWACS es un golpe devastador para EE.UU.

El pasado 27 de marzo de 2026, misiles y drones iraníes impactaron la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, dejando heridos a más de 10 militares estadounidenses. Pero más allá del daño humano, hay una pérdida que los analistas describen como particularmente catastrófica: la destrucción de un avión E-3 Sentry AWACS, el sistema aéreo de alerta y control que funciona como el cerebro de toda operación aérea en la región.

Pictures show the total loss of 81-0005, an E-3G “Sentry” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the U.S. Air Force’s 552nd Air Control Wing based out of Tinker Air Force Base, Oklahoma, following yesterday’s Iranian ballistic missile and drone attack on Prince… pic.twitter.com/NNnILybnrU — OSINTdefender (@sentdefender) March 29, 2026

Según fotografías verificadas por AFP y reportadas por medios como Air & Space Forces Magazine, el aparato quedó con la cola completamente cercenada, literalmente irreparable. Esta es la primera pérdida en combate de este tipo de aeronave en toda la historia de la Fuerza Aérea de EE.UU.

¿Qué hace exactamente un AWACS y por qué es tan difícil de reemplazar?

Pensar en un AWACS como “solo un avión de vigilancia” es quedarse muy corto. El Boeing E-3 Sentry es, en esencia, una plataforma volante de mando y control que puede escanear enormes franjas del espacio aéreo, detectar aviones amigos y enemigos a cientos de kilómetros de distancia, rastrear misiles, y dirigir operaciones aéreas en tiempo real. Es la diferencia entre volar con los ojos abiertos o con los ojos vendados.

La ex piloto de F-16 y directora del Mitchell Institute, Heather Penney, lo resumió de forma brutal: “El valor del E-3 es que sus operadores ven el panorama completo. Son el ajedrecista, mientras que los pilotos de caza son los alfiles”. En otras palabras, sin el AWACS, los cazas F-15, F-35 y demás aeronaves que patrullan el Golfo Pérsico pierden su director de orquesta. Quedan volando “a ciegas”, sin una imagen unificada del campo de batalla.

El E-3 no es nuevo en conflictos reales. Ha sido el “jefe de sala” en la Operación Tormenta del Desierto, la guerra de Kosovo, Irak, Afganistán y la campaña contra el Estado Islámico. Décadas de experiencia, tecnología sofisticada y coordinación táctica concentradas en una sola plataforma. Eso hace que perder uno no sea simplemente perder un avión, sino perder una capacidad que no puede improvisarse de un día para otro.

Una flota al límite: los números que preocupan al Pentágono

Aquí es donde la situación se pone realmente seria. La Fuerza Aérea de EE.UU. ya venía operando con los recursos muy justos en este frente. Su flota de E-3 Sentry se ha reducido a apenas 16 aeronaves, todas ellas con un promedio de 45 años de antigüedad. Como si eso fuera poco, en el año fiscal 2024 solo alrededor del 56% de esa flota estaba en condiciones de volar y cumplir misiones, lo que en la práctica dejaba operativos poco más de 8 o 9 aviones en cualquier momento dado.

Para la actual Operación Epic Fury contra Irán, EE.UU. desplegó 6 de esos 16 E-3 en Oriente Medio, es decir, aproximadamente el 37,5% de toda la flota. Cuando se tiene ese nivel de concentración de activos críticos en una zona de guerra activa, perder uno no es un tropiezo, es una herida seria.

La analista Kelly Grieco del Stimson Center fue directa al respecto: “Es una pérdida significativa para la guerra en el corto plazo. Habrá huecos en la cobertura. Eso tiene consecuencias”. Irán, lejos de atacar aleatoriamente, parece estar ejecutando lo que los expertos llaman una campaña de contrafuerza aérea asimétrica: apuntar deliberadamente a los radares, tanqueros de reabastecimiento y AWACS para cercenar la columna vertebral logística del poder aéreo estadounidense.

El costo de reemplazarlo: una cifra que duele

Hablemos de dinero, porque los números no engañan. Un E-3 Sentry cuesta aproximadamente entre $270 y $300 millones de dólares (en valores de 1998, lo que equivale a entre 537 y 596 millones de dólares en 2026 ajustado por inflación), con costos operativos de unos $39,587 dólares por hora de vuelo. Pero lo peor de todo es que la línea de producción del E-3 fue cerrada hace décadas. No hay stock disponible. No hay piezas sueltas esperando en una bodega.

El reemplazo más probable sería el Boeing E-7 Wedgetail, la aeronave de nueva generación que la Fuerza Aérea lleva años debatiendo si adquirir o no. El problema es que cada unidad cuesta más de $700 millones de dólares y, según el Wall Street Journal, Boeing podría producir un máximo de 7 Wedgetails con financiamiento suficiente. El Pentágono, además, ha expresado escepticismo sobre adquirir el E-7, apostando en cambio por sistemas espaciales que, como señala Penney, “no existen hoy”.

Penney fue tajante en sus conclusiones: “Hemos corrido demasiados riesgos en el campo de la gestión de batalla aérea, tanto con los operadores como con los aviones. El E-7 es urgentemente necesario para reemplazar al E-3, y la pérdida de este AWACS subraya la necesidad de acelerar su adquisición”. En el mejor de los escenarios, con voluntad política y presupuesto disponible, el reemplazo operativo de esta capacidad no llegaría antes de 2027.

Lo que Irán logró con esta operación es casi irónico desde un punto de vista de costo-efectividad: destruir un sistema valorado en cientos de millones de dólares, fundamental para la coordinación de toda una campaña bélica, usando misiles que cuestan una fracción de ese precio. EE.UU. no perdió solo un avión. Perdió décadas de inversión, cobertura táctica inmediata y una herramienta que, en el mejor de los casos, tardará al menos un año en ser parcialmente sustituida. Un golpe que duele más en la estrategia que en el presupuesto.

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