Fattah 2: el misil hipersónico de Irán que amenaza las bases de Estados Unidos

La tensión en Oriente Próximo alcanza niveles críticos tras semanas de intensos ataques cruzados. Ante este escenario, la Guardia Revolucionaria de Irán advierte que guarda sorpresas para una guerra larga. Su principal carta oculta es el arsenal de misiles hipersónicos Fattah 2, un desarrollo militar diseñado para cambiar el rumbo del conflicto actual .

Las autoridades iraníes afirman que lo utilizado hasta ahora representa apenas una fracción de sus verdaderas capacidades. Con más de mil bajas recientes en su territorio, el régimen amenaza con desplegar una nueva generación de armas estratégicas. Esta tecnología avanzada promete traspasar las defensas aéreas de Israel y Estados Unidos si la contienda se prolonga .

Qué hace tan temible al misil Fattah 2

Presentado públicamente en noviembre de 2023 por la fuerza aeroespacial iraní, el Fattah 2 representa la segunda y más letal generación de armas hipersónicas del país. Según los analistas militares citados en medios internacionales, este imponente proyectil alcanza velocidades extremas que oscilan entre Mach 13 y Mach 15 durante su letal trayectoria .

Esta asombrosa velocidad significa que el arma vuela a unos 18,000 kilómetros por hora, lo que reduce drásticamente el tiempo de reacción enemigo. Su alcance aproximado ronda los 1,500 kilómetros con un margen de error mínimo estimado entre 10 y 25 metros para asegurar una destrucción muy precisa .

Aunque los reportes detallan estas cifras de rendimiento asombrosas, ciertos datos técnicos profundos sobre los materiales no han sido revelados por la fuente oficial del régimen. A pesar de este secretismo, los expertos coinciden en que su revolucionario diseño busca penetrar y anular los escudos antimisiles más modernos de sus adversarios occidentales .

El sistema ofensivo opera en dos fases de vuelo muy marcadas. Primero, un potente cohete impulsor de combustible sólido lanza el misil y lo acelera a una gran altitud. Esta etapa inicial proporciona la fuerza bruta necesaria para posicionar el arma en la zona óptima de la atmósfera antes del ataque definitivo .

Luego ocurre la verdadera magia destructiva cuando el vehículo planeador se separa del cohete principal. Este componente clave inicia su vertiginoso descenso hacia el objetivo manteniendo una velocidad hipersónica sostenida, mientras se prepara para eludir las contramedidas que intenten frenar su avance hacia el impacto final .

La gran diferencia con los misiles tradicionales

La clave del éxito letal de estas nuevas armas estratégicas radica en su comportamiento dinámico en pleno vuelo. Los misiles balísticos tradicionales siguen trayectorias muy previsibles para los radares. Describen un arco convencional que sube al espacio y luego cae por la simple fuerza de la gravedad hacia su blanco establecido .

Ese patrón de arco predecible facilita enormemente el cálculo de interceptación por parte de los escudos occidentales. En cambio, el arsenal hipersónico iraní incorpora los denominados vehículos planeadores hipersónicos. Tras separarse de su cohete inicial, estos dispositivos planean hábilmente dentro de la atmósfera y pueden modificar su rumbo a voluntad .

El vehículo planeador es capaz de realizar maniobras laterales impredecibles durante su crítico descenso final. Estas trayectorias mucho más bajas y constantemente cambiantes complican en extremo el trabajo de seguimiento . Engañan a los sistemas de defensa al no revelar el punto de impacto exacto hasta el último segundo del recorrido .

Un reciente estudio de científicos chinos publicado en la revista Tactical Missile Technology respalda científicamente esta amenaza. El análisis liderado por el investigador Liao Longwen advierte que los escudos occidentales modernos como Patriot, Aegis o THAAD fueron diseñados principalmente para detener las antiguas amenazas balísticas de trayectoria clásica .

El equipo de Longwen concluye que la combinación de velocidad extrema, alta maniobrabilidad y sigilo hace que frenarlos sea un reto mayúsculo. Los radares actuales tienen graves dificultades para fijar un objetivo que cambia de dirección a miles de kilómetros por hora en las capas bajas de la atmósfera terrestre .

Para contrarrestar este avance persa, Estados Unidos ya desarrolla nuevos sistemas específicos para atacar estos vehículos veloces directamente en su etapa de planeo . La conclusión de los expertos es clara al respecto. La amenaza hipersónica de Irán es muy real y peligrosa, pero no resulta totalmente imposible de interceptar a futuro .

