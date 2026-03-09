Estados Unidos probará el nuevo misil hipersónico Blackbeard en cazas F/A-18

Estados Unidos continúa desarrollando nuevos misiles hipersónicos para mantener su ventaja militar a nivel global. Ahora es el turno del Blackbeard o Barba Negra. Es un nuevo modelo avanzado que puede ser disparado desde los aviones de combate F/A-18. Este avance representa un salto gigantesco para la aviación naval estadounidense.

"Blackbeard is our first product … That is a medium-range strike weapon. I think that what's really exciting about it is we are designing it to be low cost, highly manufacturable … It isn't just capability, it's quantity."



El Pentágono trabaja de forma acelerada para disponer de un amplio abanico de opciones de armas de mediano y largo alcance con capacidad hipersónica. La integración de este armamento busca reducir drásticamente el tiempo de reacción de los sistemas de defensa enemigos.

Así las fuerzas estadounidenses podrán atacar objetivos críticos antes de que puedan responder efectivamente. Este proyecto marca el primer paso para integrar un arma de este tipo en un avión de combate táctico capaz de operar desde portaaviones militares.

El Pentágono acelera la carrera por las armas hipersónicas

Las grandes potencias mundiales están compitiendo fuertemente en el desarrollo de tecnología hipersónica. Estados Unidos busca diversificar su arsenal de forma rápida y muy efectiva. El objetivo principal es contar con múltiples plataformas de lanzamiento para estos modernos proyectiles.

La startup aeroespacial Castelion es la principal encargada de dar vida a este ambicioso proyecto militar. Fue fundada hace tan solo cuatro años por un grupo de exingenieros aeroespaciales estadounidenses. La empresa se enfoca en crear sistemas de ataque hipersónico que sean económicos y fáciles de producir.

El misil Blackbeard nace con la idea de ofrecer una solución rápida y sumamente letal. El Departamento de Defensa busca opciones que no dependan de plataformas nucleares pero que ofrezcan un poder de disuasión creíble. Este enfoque permite equipar a diversas unidades con tecnología moderna.

Capacidades y velocidad del misil Blackbeard

Las características técnicas de este proyectil lo convierten en una pesadilla para cualquier sistema antiaéreo moderno. La velocidad es sin duda su mayor ventaja táctica en el campo de batalla. El Blackbeard está diseñado para alcanzar una velocidad máxima de al menos Mach 5.

Esa impresionante aceleración se traduce en más de 6,100 kilómetros por hora. A semejante velocidad los radares enemigos tienen apenas unos pocos segundos para detectar la amenaza inminente. El misil además cuenta con la valiosa capacidad de maniobrar dinámicamente dentro de la atmósfera terrestre.

Esta maniobrabilidad complica enormemente cualquier intento de intercepción por parte de las defensas antiaéreas convencionales. Sobre la capacidad de carga del misil los reportes indican que su peso máximo de lanzamiento rondaría los 1,250 kilogramos o unas 2,750 libras aproximadamente.

Aunque no se ha detallado el peso exacto de su ojiva explosiva el misil está pensado para destruir objetivos en movimiento o estructuras fuertemente blindadas. Todo esto manteniendo una alta precisión gracias a sus modernos sistemas de guía integrados en el cuerpo del proyectil.

El alcance proyectado de esta novedosa arma se acerca a los 800 kilómetros de distancia. Esto permite a los pilotos atacar desde zonas seguras sin exponerse directamente al fuego enemigo. El Barba Negra ocupa un espacio intermedio muy valioso dentro del inventario militar estadounidense.

Su rango operativo lo sitúa justo entre la artillería de cohetes convencional y los enormes sistemas hipersónicos estratégicos de muy largo alcance. Esto otorga a los comandantes en el terreno una flexibilidad táctica sin precedentes para planificar misiones de ataque de alta complejidad.

Estado de desarrollo y pruebas en los cazas F/A-18

El proyecto se encuentra en sus etapas finales y avanza a pasos verdaderamente agigantados. La Marina de los Estados Unidos otorgó recientemente un jugoso contrato a la empresa fabricante por casi $50 millones de dólares para seguir adelante con el diseño del arma.

Estos millonarios fondos servirán para finalizar los prototipos a escala real y ejecutar las rigurosas pruebas de vuelo necesarias hasta finales del año próximo. Actualmente el misil ya superó más de 20 pruebas de vuelo iniciales utilizando vehículos experimentales a menor escala.

Estos ensayos previos sirvieron para evaluar detalladamente los sistemas de propulsión y la estabilidad aerodinámica a velocidades extremas. Los primeros vuelos de prueba lograron alcanzar velocidades cercanas a Mach 4 pero la meta principal es lograr superar Mach 5 muy pronto.

El próximo gran hito del programa será probar el misil directamente desde un caza F/A-18 Hornet. Este avión de combate bimotor es un pilar fundamental de la aviación naval estadounidense. Integrar el Barba Negra en esta plataforma ampliará enormemente la capacidad de ataque naval.

Castelion también tiene planes muy ambiciosos para la fabricación en serie de este sofisticado armamento. La compañía construye un enorme complejo industrial en Nuevo México que estará operativo pronto. Esta gigantesca fábrica espera producir varios miles de misiles Barba Negra al año.

Además de la versión para lanzar desde aviones también se desarrolla una variante especial para lanzar desde tierra. Esta versión terrestre sería totalmente compatible con los lanzadores móviles HIMARS que ya utiliza habitualmente el Ejército estadounidense en sus despliegues terrestres.

Esto demuestra la enorme versatilidad del misil hipersónico y el gran interés del Pentágono por desplegarlo en múltiples escenarios de combate reales. La llegada del Blackbeard promete revolucionar la forma en que las fuerzas armadas planean y ejecutan sus ataques rápidos a larga distancia.

