Irán amenaza con atacar el portaaviones Abraham Lincoln.

El jefe de la Marina del Ejército de Irán, Shahram Irani, advirtió el domingo que el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln sería atacado si se aproximara a su rango de tiro.

El funcionario destacó que, en cuanto el grupo aeronaval del USS Abraham Lincoln estuviera a tiro, Irán lanzaría “diferentes tipos de misiles mar-mar” en venganza por el hundimiento de la fragata iraní Dena por parte de Estados Unidos el pasado 4 de marzo.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre”. Estas declaraciones se producen después de que unos 2,500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios arribaran a la región de Medio Oriente.

El Pentágono está tomando medidas en previsión de operaciones terrestres en Irán. Según fuentes anónimas citadas por The Washington Post, las fuerzas especiales estadounidenses realizarían incursiones de corta duración, sin tratarse de una invasión a gran escala. Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, descartó la hipótesis de una invasión y aseguró que los objetivos de guerra podrían alcanzarse sin el envío de tropas terrestres.

El pasado viernes, un buque estadounidense de asalto anfibio, acompañado por un grupo naval con unos 3,500 marinos y soldados del cuerpo de Marines, llegó a la región. Qalibaf interpretó esto como una contradicción, diciendo que “públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre”.

Irán y las universidades: amenazas y condiciones

En un comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán, el país advirtió que consideraría “objetivos legítimos” a las universidades israelíes y a las sucursales de universidades estadounidenses en la región, a menos que se garanticen las universidades iraníes. Entre las universidades estadounidenses con campus en la región se encuentran Georgetown, la Universidad de Nueva York y Northwestern, ubicadas en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

La Guardia Revolucionaria exigió que, si Estados Unidos deseaba evitar ataques a sus universidades en la región, condenara públicamente el bombardeo de universidades iraníes antes de las 12 del mediodía del lunes. Esta amenaza se produjo después de que Irán acusara a Estados Unidos de atacar varias universidades iraníes, incluyendo la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad de Tecnología de Isfahán.

Posibles negociaciones y tensiones regionales

Mientras tanto, los ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto se reunieron en Islamabad sin la participación de Estados Unidos ni de Israel, días después de que el gobierno estadounidense ofreciera a Irán una “lista de acciones” de 15 puntos para establecer un posible acuerdo de paz. Según Badr Abdelatty, ministro egipcio, las reuniones tenían como objetivo abrir un “diálogo directo” entre Irán y Estados Unidos, que, durante la guerra, se han comunicado principalmente a través de mediadores.

Irán, sin embargo, ha rechazado el marco propuesto por Estados Unidos y ha dejado claro que no negociará bajo presión. A pesar de ello, según un informe de Press TV, Irán ha preparado su propia propuesta de cinco puntos, que incluye el cese de asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones y el ejercicio de soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

En un giro hacia la diplomacia, Irán permitió recientemente el tránsito de 20 buques con bandera paquistaní por el estrecho de Ormuz, enviando una señal de que el país sigue abierto al comercio con el mundo, siempre que Estados Unidos abandone la coerción económica.

El asesor de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, expresó que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debe incluir garantías claras de que Irán no atacará a sus vecinos en el Golfo Pérsico. Gargash calificó al gobierno iraní como “la principal amenaza” para la seguridad de la región y pidió compensación por los ataques a infraestructura civil.

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