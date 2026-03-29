Papa León XIV celebra misa de Domingo de Ramos y llama a frenar la guerra

Al iniciar su primera Semana Santa como pontífice, el papa León XIV renovó su postura contra la guerra y pidió no utilizar el nombre de Dios para respaldar ningún conflicto, durante la Misa del Domingo de Ramos celebrada en la plaza de San Pedro.

En su homilía, pronunciada entre los olivos colocados para la ceremonia, el Papa exhortó a los fieles a “deponer las armas” y recordó que “son hermanos”.

Subrayó que “Dios siempre rechaza la violencia” y destacó que Jesús no respondió con fuerza ante “la brutalidad y los abusos”.

“Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificar la guerra”, señaló este domingo 29 de marzo el papa ante unas 40,000 personas reunidas en la plaza.

Celebración del Domingo de Ramos en el Vaticano

Tras la lectura del Evangelio, el Pontífice citó al obispo Tonino Bello, afirmando que “las injusticias de los pueblos tienen los días contados”, que “los resplandores de las guerras se están reduciendo a luces crepusculares” y que “los sufrimientos de los pobres llegaron a sus últimos alientos”.

La celebración comenzó con la tradicional procesión desde el Brazo de Constantino, en la Columnata de Bernini, hasta el centro de la plaza, donde el Papa caminó junto a los asistentes.

Según Vatican News, los participantes llevaron 120 palmas y palmurelli, las palmas blancas y trenzadas típicas del Vaticano, además de 120,000 ramas de olivo.

Mensaje del Papa León XIV para Medio Oriente

Más adelante, el Papa dedicó palabras a los cristianos de Medio Oriente afectados por “un conflicto atroz” que les impide participar plenamente en los ritos de estas fechas.

“Su prueba interpela la conciencia de todos”, expresó, antes de pedir oraciones por los pueblos heridos por la guerra y solicitar caminos concretos de reconciliación y paz.

León XIV también mencionó su oración “por los marineros que son víctimas de la guerra” y por los migrantes fallecidos en el mar, en especial aquellos que murieron recientemente frente a las costas de la isla de Creta.

Durante esta Semana Santa, el pontífice presidirá el Via Crucis frente al Coliseo romano y celebrará la misa del Jueves Santo en la basílica de San Juan de Letrán, modificando la práctica del papa Francisco, quien acostumbraba realizarla en cárceles o centros de migrantes.

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