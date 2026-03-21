Trump se niega a cumplir la voluntad del papa León XIV de establecer un alto al fuego en Irán

Después de tres semanas de que Estados Unidos en colaboración con Israel ha bombardeado a Irán, el presidente Donald Trump se rehúsa a cumplir el deseo expresado por el papa León XIV de establecer un alto al fuego en Irán.

Hace unos días, de manera respetuosa, el líder de la religión católica hizo un llamado en favor de un alto el fuego inmediato en la guerra contra Irán, donde han muerto más de 1,200 personas a raíz de lo que definió como “atroz violencia”.

“Durante semanas, los pueblos de Oriente Medio han estado sufriendo la atroz violencia de la guerra. En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto: alto el fuego para que puedan reabrirse los caminos del diálogo. La violencia nunca puede conducir a la justicia, la estabilidad ni a la paz que esperan los pueblos. ¡Cesen el fuego!”, expresó durante su homilía en una misa celebrada en el Vaticano.

Sin embargo, desde la Casa Blanca y ante varios representantes de medios informativos, Trump negó que vaya a frenar su ofensiva militar puesta en marcha desde el 28 de febrero, pues afirma estar a punto de lograr la rendición de la República Islámica.

“Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando”, expuso.

El republicano de 79 años incluso se jactó de haber matado a todos los líderes de la milicia iraní y de destruir tanto a la Armada como a la Fuerza Aérea de la nación persa.

Los bombardeos estadounidenses han causado enormes destrozos en Irán, país donde se habla de más de 1,200 muertos en tres semanas de conflicto bélico. (Crédito: Hussein Malla / AP)

Lo controversial de los comentarios de Trump es que el Pentágono solicitó $200,000 millones de dólares para continuar adelante con el conflicto bélico.

“Hace falta dinero para matar a los malos. Tenemos que asegurarnos de que nuestras tropas cuentan con todo lo que necesitan”, indicó Peter Hegseth, secretario de Defensa en una conferencia de prensa.

A dicha información se suman los comentarios de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, anticipando que la siguiente fase de la guerra en contra de la República Islámica se apoyaría en una ofensiva por la vía terrestre.

“Se suele decir que no se puede ganar, que no se pueden hacer revoluciones desde el aire, y es cierto. No se puede hacer solo desde ahí, se pueden hacer muchas cosas desde el aire, y lo estamos haciendo, pero también tiene que haber un componente terrestre. Existen muchas posibilidades para este componente terrestre, y me tomo la libertad de no compartirlas con ustedes”, le indicó a la prensa internacional desde su oficina instalada en Jerusalén.

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