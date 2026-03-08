El Papa León XIV advierte sobre el riesgo de una guerra extendida en Medio Oriente tras ataques a Irán

El Papa León XIV hizo un llamado urgente a la paz este domingo, instando a que cesen los ataques aéreos en Medio Oriente, tras expresar su profunda preocupación por la expansión del conflicto en la región. Durante su mensaje al final del rezo del ángelus dominical, desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico, el pontífice destacó que las noticias provenientes de Irán y otras partes del Medio Oriente están llenas de “consternación”, mencionando la creciente violencia y el clima de odio que se vive en los países afectados.

El Papa también advirtió sobre la posibilidad de que la guerra se extienda a otros países de la región, particularmente al Líbano, cuya estabilidad se ve amenazada.

“Temo que este conflicto no se quede en Irán y que otros países, entre ellos el querido Líbano, vuelvan a sumirse en la inestabilidad”, dijo el Papa León XIV, quien aprovechó la ocasión para hacer un llamado al diálogo y a la paz.

León XIV pide cese a los bombardeos en Medio Oriente

En un tono solemne, el pontífice pidió el fin inmediato de los bombardeos y armas, y solicitó abrir un espacio de diálogo en el que se escuche la voz de los pueblos afectados. Además, dedicó una oración a María, Reina de la Paz, pidiendo su intercesión por los afectados por la guerra, rogando por la reconciliación y la esperanza.

Reports from #Iran and across the entire #MiddleEast continue to cause deep dismay and raise the fear that the conflict will expand, and that other countries in the region, including dear Lebanon, may once again sink into instability. Let us #PrayTogether for the roar of bombs to… — Pope Leo XIV (@Pontifex) March 8, 2026

En paralelo, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, expresó en una reciente entrevista que las guerras preventivas son un riesgo para el mundo entero, subrayando que Medio Oriente, especialmente las comunidades cristianas, se enfrenta nuevamente a una crisis humanitaria, con vidas perdidas y países arrastrados a la violencia.

La guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ha cobrado más de 1,300 víctimas en el lado iraní, según cifras oficiales de Teherán. Además, el conflicto ha causado más de 300 muertes en el Líbano, debido a los bombardeos israelíes, que afectan principalmente al grupo chií Hezbolá.

El Papa León XIV, junto con las autoridades vaticanas, continúa haciendo un llamado a la comunidad internacional para evitar que el conflicto se propague más allá de las fronteras actuales y se logre una solución pacífica para el futuro de la región.

