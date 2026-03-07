Trump acudió a recibir los restos de media docena de soldados estadounidenses muertos en Kuwait

El presidente Donald Trump acudió a recibir los cadáveres de seis miembros del ejército estadounidense que perdieron la vida durante un ataque con drones iraníes en Port Shuaiba, Kuwait, mientras apoyaban la denominada Operación Furia Épica, el 1 de marzo.

Acompañado por la primera dama Melania Trump y algunos miembros del gabinete, el mandatario de la nación solemnemente observó en la Base de la Fuerza Aérea de Dover en el condado de Kent, Delaware, como descendían de un avión cajas de transferencia en cuyo interior estaban los cadáveres de los militares caídos.

Los seis soldados muertos eran miembros del 103º Comando de Sustentabilidad en Des Moines, Iowa, y su labor consistía en transportar equipos y suministros, además de proporcionar alimentos, combustible, agua y municiones a otros militares asignados a combatir en Irán.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Defensa, los miembros del ejército muertos fueron el mayor Jeffery O’Brien, de 45 años, de Indianola, Iowa; el capitán Cody Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; la sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; el sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska; el sargento Declan Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa; y el suboficial jefe Robert Marzan, de 54 años, de Sacramento, California.

En la misiva también se indicó que estos miembros del ejército fueron sorprendidos por una aeronave operada de manera remota cuyo objetivo era atacar su posición en tierra.

Después de varias horas de vuelo, arribaron a Estados Unidos seis cajas en cuyo interior se transportaron los restos de militares ejecutados por Irán. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Cabe señalar que, antes de viajar a Delaware, al participar en una reunión celebrada con varios jefes de estado latinoamericanos en Miami, Florida, Donald Trump se refirió a los militares caídos como héroes “que regresan a casa de una manera diferente a como pensaban que lo harían”.

Horas antes, Pete Hegseth, secretario de Defensa, publicó un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, reconociendo el desempeño de las tropas estadounidense asignadas al Medio Oriente para combatir la amenaza que representa Irán.

“Nuestros militares tienen una responsabilidad y un deber que la mayoría de los civiles jamás comprenderán. Saben que podría llegar el día en que se les pida arriesgar su vida en defensa de su país. Como secretario de Guerra, me mantengo firme en mi espíritu para honrar su memoria y la determinación que encarnaron.

Nuestra nación lamenta la pérdida de seis extraordinarios héroes estadounidenses. Estos valientes guerreros lo dieron todo al servicio de nuestro país, apoyando la Operación Furia Épica”, escribió.

