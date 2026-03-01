Solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques a Irán, revela encuesta

Pese a las declaraciones triunfalistas de Donald Trump, solo el 27 % de los estadounidenses aprueba los ataques militares que Estados Unidos lanzó el sábado junto a Israel contra Irán, en los que fue asesinado el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

Según una encuesta publicada este domingo por las agencias Reuters e Ipsos. La mayoría de los encuestados desaprueba la ofensiva, mientras que una proporción significativa dijo no estar segura de su opinión.

US military says three of its troops killed – https://t.co/zDWq1f0Vef — Reuters Iran (@ReutersIran) March 1, 2026

El sondeo, realizado a 1,282 adultos estadounidenses con un margen de error de 3 puntos porcentuales, indica que 43% desaprueba los ataques y 29% dijo no estar seguro, mientras que aproximadamente nueve de cada diez encuestados afirmaron haber escuchado al menos algo sobre el operativo militar en curso.

De forma diferenciada según la afiliación política de los votantes: entre los republicanos, 55% aprueba los ataques y 13% los desaprueba, mientras que entre los demócratas sólo 7% aprueba y 74% los desaprueba.

Los ataques estadounidenses y aliados comenzaron el sábado, provocando la muerte de Jameneí y varios altos mandos del régimen iraní. La ofensiva ha desatado una fuerte escalada militar y política en la región y provocado reacciones diversas en Estados Unidos y entre aliados y adversarios de Washington.

Hasta el momento, Estados Unidos ha confirmado la muerte de al menos tres militares durante la operación, denominada “Furia Épica”, que busca derrocar al régimen iraní. Irán ha prometido vengar la muerte de su líder y ha llevado a cabo ataques en varios países aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

