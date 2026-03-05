Edificio donde murieron seis soldados estadounidenses en Kuwait no estaba bien protegido, denuncian funcionarios

El centro de comando y control en Kuwait donde murieron seis soldados estadounidenses tras un ataque con dron iraní era, según funcionarios de Defensa, un edificio en gran parte vulnerable, no protegido y con defensa limitada frente a amenazas aéreas.

Se trataba en realidad de un gran remolque, rodeado únicamente por muros de hormigón de poco más de 5 pies, adecuados para proteger contra morteros y cohetes, pero insuficientes ante drones sofisticados.

Expertos en defensa subrayan que incluso con sistemas antidrones avanzados, algunas amenazas logran atravesar las defensas y alcanzar su objetivo.

“No hay forma de tener una tasa de intercepción del 100%”, afirmó Molly Campbell, especialista en drones del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, quien destacó la necesidad de edificaciones más sólidas para proteger a las tropas, de acuerdo con lo publicado por ABC News.

Defensa destaca máxima defensa

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que el Pentágono ha desplegado todos los sistemas antidrones posibles, sin escatimar en gastos ni capacidad. Sin embargo, reconoció que “esto no significa que podamos detenerlo todo, pero sí garantizamos la máxima defensa posible”.

La infraestructura básica de las bases estadounidenses en el extranjero suele consistir en remolques y contenedores sobre el suelo, rodeados de muros de hormigón y, en ocasiones, sacos de arena. Este tipo de construcciones ha funcionado durante décadas, pero los ataques recientes con drones han puesto de manifiesto su vulnerabilidad frente a amenazas aéreas modernas, algo que no se había enfrentado durante generaciones, de acuerdo a los especialistas consultados por ABC News.

El ataque a la Torre 22 en Jordania en enero de 2024 ya había evidenciado las limitaciones de la infraestructura militar frente a drones, cuando tres soldados murieron y 47 resultaron heridos.

Investigaciones internas concluyeron que los daños eran parcialmente evitables, señalando que las edificaciones no estaban diseñadas para resistir ataques aéreos.

El Pentágono ha emitido planes para reforzar las bases, incluyendo redes de captura de drones, cobertura aérea adicional y procedimientos estandarizados de defensa, pero muchos edificios siguen siendo vulnerables. Especialistas advierten que, más allá de la tecnología avanzada, medidas sencillas de protección podrían mejorar significativamente la seguridad de las tropas.

