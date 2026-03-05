Irán advierte a EE. UU. de “alto precio” tras ataques que mataron al líder supremo Alí Jameneí

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, advirtió que Estados Unidos enfrentará un “alto precio” por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

A través de su cuenta en la red social X, Larijani responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump, de arrastrar al pueblo de EE. UU. a una guerra “injusta” con Irán, y cuestionó la posición del país tras las recientes pérdidas humanas.

“Ahora debemos hacer cálculos, con más de 500 soldados estadounidenses muertos en apenas los últimos días, ¿Estados Unidos sigue siendo el primero o Israel?”, escribió Larijani, refiriéndose al balance de víctimas de los recientes ataques.

Los hechos ocurrieron el sábado, cuando ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel provocaron la muerte de Jameneí, algunos de sus familiares y varios altos comandantes militares iraníes. En respuesta, Irán lanzó una serie de ataques con misiles y drones dirigidos contra activos israelíes y estadounidenses en distintas zonas del Medio Oriente.

Ataques de Israel contra Irán

Por su parte, el ejército israelí confirmó bombardeos a gran escala en el este de Teherán. Los ataques tuvieron como objetivo un complejo militar que alberga múltiples centros de comando de organizaciones de seguridad e inteligencia iraníes.

Según el comunicado militar, la operación se enfocó en instalaciones utilizadas por el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), la Fuerza Quds, la Dirección de Inteligencia, la fuerza de voluntarios Basij y unidades de seguridad interna y ciberguerra.

El ejército israelí añadió que el personal iraní encargado de la operación de dichas instalaciones también fue blanco de los ataques. Además, horas antes, la misma institución informó que continúa intensificando sus acciones en territorio iraní y que desde el inicio de la operación conjunta el sábado se han lanzado más de 5,000 municiones contra objetivos en Irán.

El intercambio de ataques aumenta la tensión en la región y destaca la escalada militar de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

La situación sigue siendo monitoreada por organismos internacionales y medios de comunicación en todo el mundo, mientras se mantiene la expectativa sobre posibles reacciones diplomáticas.

Larijani insistió en la necesidad de que Washington evalúe las consecuencias de sus acciones, y su mensaje subraya la postura del gobierno iraní frente a lo que consideran un ataque directo a su liderazgo y estructura militar.

