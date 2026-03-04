EE.UU. utiliza por primera vez misiles de precisión de largo alcance en la guerra contra Irán

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron por primera vez en combate misiles de ataque de precisión de largo alcance PrSM (Precision Strike Missile) contra estructuras militares del régimen de Irán, en el marco de la ofensiva denominada Operación Furia Épica, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM). El organismo militar, responsable de las operaciones de Washington en Medio Oriente, informó que esta tecnología de nueva generación fue utilizada para impactar objetivos estratégicos dentro de territorio iraní.

El sistema está diseñado para reemplazar al Army Tactical Missile System (ATACMS), con mayor alcance y capacidad destructiva, lo que permite atacar blancos a mayor distancia y con mayor precisión. El CENTCOM difundió imágenes del lanzamiento y destacó que el nuevo sistema incrementa la efectividad de las operaciones militares estadounidenses al permitir ataques de precisión contra instalaciones críticas. Según el comando militar, el empleo del PrSM busca “generar problemas al adversario mediante ataques precisos sobre objetivos específicos”, fortaleciendo además la capacidad de disuasión de Washington frente a amenazas regionales (CENTCOM).

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.



“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

El comandante del organismo, el almirante Brad Cooper, elogió la actuación de las tropas durante las operaciones, explicando que: “No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo”.

La utilización de los misiles PrSM marca una nueva etapa en la campaña militar estadounidense contra el régimen iraní. De acuerdo con el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, las fuerzas estadounidenses han pasado de ataques masivos con municiones de largo alcance lanzadas desde fuera del alcance de las defensas enemigas a ataques de precisión directa sobre territorio iraní.

El objetivo de esta táctica es maximizar el impacto sobre infraestructuras militares de alto valor estratégico mientras se reducen daños colaterales y riesgos para las fuerzas estadounidenses. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anticipado previamente que el país cuenta con un arsenal “casi ilimitado” de bombas de gravedad de precisión que comenzarían a emplearse en la ofensiva contra Irán.

En los operativos más recientes, el ejército estadounidense informó la destrucción de diecisiete barcos militares iraníes y un submarino en un puerto del sur de Irán, además de la eliminación de centenares de misiles balísticos almacenados en instalaciones estratégicas. Incluso, el Comando Central detalló que cerca de 20 bombarderos participaron en misiones que atacaron unos 2,000 objetivos, incluidos alrededor de 100 misiles balísticos pertenecientes al sistema de defensa iraní.

El almirante Cooper afirmó que estas operaciones dejaron al régimen sin barcos militares identificables en el Golfo Pérsico ni en el Golfo de Omán, debilitando de forma considerable su capacidad de respuesta naval. Asimismo, el mando militar indicó que Irán posee aproximadamente 5,000 misiles balísticos y 2,000 drones, que forman parte de la lista de objetivos prioritarios de las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel.

