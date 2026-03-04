Republicanos del Senado bloquean resolución que buscaba frenar guerra de Trump contra Irán

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, bloqueó este miércoles una resolución bipartidista que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para continuar acciones militares contra Irán sin la autorización del Congreso, en una votación que evidenció la división partidista sobre el conflicto.

La moción fue rechazada por 52 votos contra 47, con la mayoría de los republicanos oponiéndose y casi todos los demócratas apoyando el avance de la iniciativa, según los primeros reportes de la agencia Reuters.

La resolución fue promovida por el senador demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul. El texto buscaba exigir que cualquier acción militar contra la República Islámica contara con la aprobación previa del Congreso, en línea con la autoridad constitucional del Poder Legislativo para declarar la guerra.

President Trump pulled America into a war with Iran.



The Constitution is clear on war powers—the president must come to Congress.



Via @SenTimKaine pic.twitter.com/mTzOYxaCf6 — Senate Democrats (@SenateDems) March 4, 2026

El fracaso de la resolución no sorprendió a los analistas políticos, ya que el Partido Republicano mantiene estrechas mayorías en ambas cámaras del Congreso, lo que ha permitido bloquear iniciativas similares destinadas a limitar los poderes de guerra del presidente.

Pese a ello, los impulsores de la iniciativa argumentaron que el objetivo era restaurar el equilibrio constitucional entre el Congreso y la Casa Blanca en decisiones de guerra. Kaine señaló que el Legislativo debe pronunciarse antes de que Estados Unidos se involucre en un conflicto prolongado en Oriente Medio.

La oposición demócrata sostiene que la administración Trump inició ataques contra Irán sin informar plenamente al Congreso y sin contar con autorización formal, pese a que la Constitución otorga al Legislativo la facultad de declarar la guerra.

Además, algunos legisladores expresaron preocupación por la posibilidad de una escalada militar.

Trump promised no more endless wars, yet he launched the country into war with Iran.



The Constitution gives Congress the power to declare war.



No president gets to decide alone.



Via Senator @ChrisVanHollen pic.twitter.com/gTIS3jZtI5 — Senate Democrats (@SenateDems) March 4, 2026

Sin embargo, los republicanos defendieron la legalidad de la operación militar y sostuvieron que el presidente tiene autoridad para ordenar acciones limitadas en defensa de Estados Unidos.

El senador Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, rechazó la resolución y aseguró que el conflicto no se convertirá en una guerra prolongada.

“Esta no es una guerra eterna, ni mucho menos. Esto terminará muy pronto”, declaró el legislador republicano durante el debate.

