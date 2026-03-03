Trump elogia remodelación en la Casa Blanca en medio de cifras de muertos en Irán

El presidente Donald Trump volvió a quedar en el centro de la polémica tras desviar parte de un discurso sobre la guerra con Irán para elogiar la remodelación del salón de baile de la Casa Blanca. El momento ocurrió durante la ceremonia oficial Medalla de Honor en la que se refería a la situación militar y a la muerte de al menos cuatro soldados estadounidenses en el conflicto.

En medio de un mensaje que debía subrayar la gravedad de la decisión de ir a la guerra y rendir homenaje a los caídos, Trump interrumpió su intervención para destacar detalles decorativos del recinto. “¿Ven esa cortina tan bonita?”, comentó ante la prensa, antes de explicar que él mismo eligió el diseño y que siempre le ha gustado el color dorado. Incluso bromeó con que, gracias al resultado, podría “ahorrar dinero en las puertas”. Más tarde añadió que el salón “será el más hermoso del mundo”.

El contraste entre el tono solemne del acto y los comentarios sobre decoración generó una ola de críticas en redes sociales y entre analistas políticos. La periodista Susan Glasser lamentó que el mandatario utilizara un momento de “enorme seriedad” para presumir las obras en la residencia presidencial, cuando —según señaló— debía explicar al país las implicaciones humanas y estratégicas del conflicto.

Bragging about his "beautiful ballroom" while he's supposed to be explaining the somber decision to go to war.



It's one of the most politically tone deaf things I've ever seen from a POTUS, including this one… — Susan Glasser (@sbg1) March 2, 2026

También reaccionó el veterano militar Frederick Wellman, quien cuestionó que, tras enviar a “hijos e hijas a la guerra”, el presidente centrara su atención en hablar de decoración. Para sus críticos, el episodio refleja una desconexión entre la magnitud del conflicto y la forma en que el mandatario comunica sus prioridades.

We have sent thousands of our sons and daughters to war on this man’s whim without Congressional authorization or any idea of an end goal or plan…and he’s talking about decorating. Just absolutely pitiful. https://t.co/jnSPFyJAr4 — Fred Wellman (@FPWellman) March 2, 2026

“Será espectacular, será el salón de baile más hermoso. Creo que es porque he construido muchos salones de baile”, dijo Trump, no sin antes mencionar lo mucho que a su esposa, Melania. Desde la Casa Blanca no hubo comentarios adicionales sobre la controversia.

Sigue leyendo: