Comenzaron los vuelos para repatriar a estadounidenses varados en Medio Oriente debido a la guerra

La administración Trump cumplió con su palabra y, mediante un primer vuelo chárter, comenzó repatriar a estadounidenses varados en Medio Oriente, esto debido a la guerra que se libra en contra de Irán.

Menos de 24 horas después de que Marco Rubio, secretario de Estado, asumió el compromiso de sacar a cerca de 1,500 ciudadanos estadounidenses del Medio Oriente para ponerlos a salvo, su plan se puso en marcha.

“Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y la ampliación de las opciones de vuelos comerciales, lo que significa trabajar con las aerolíneas para enviar aviones más grandes con más asientos, y una combinación de estas tres opciones.

Necesitamos tener la información de contacto de los estadounidenses que requieren ayuda. Deben registrarse con nosotros, porque a medida que estas opciones se abran, debemos llamarlos”, indicó el funcionario en una conferencia de prensa.

Adicional al esfuerzo de Estados Unidos de repatriar a sus connacionales, en algunos aeropuertos de Europa se ha comenzado a recibir a grupos de personas que están volando desde Medio Oriente para huir de la guerra entablada en contra de Irán. (Crédito: Vadim Ghirda / AP)

Siguiendo dicha estrategia, el Departamento de Estado dio a conocer a través de un comunicado publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, que la primera aeronave cuyo costo de traslado sería asumido por el gobierno de Washington logró despegar de Oriente Medio y, aunque no reveló el sitio de partida ni la cantidad de pasajeros que transportaba, anticipó que otros aviones están listos para surcar el espacio aéreo en breve con la misión de apoyar a centenares de estadounidenses aguardando en naciones como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita e Israel.

“Hoy, un vuelo chárter del Departamento de Estado con ciudadanos estadounidenses partió desde Medio Oriente con destino a Estados Unidos, como parte de nuestros esfuerzos continuos para ayudar a los estadounidenses a regresar a casa.

Se incrementarán los vuelos en toda la región y los ciudadanos estadounidenses interesados en las opciones de vuelos chárter o transporte terrestre del Departamento, deben completar el Formulario de Admisión de Crisis al http://mytravel.state.gov/s/crisis-intake o comunicarse con el Grupo de Trabajo 24/7 del Departamento de Estado al +1-202-501-4444″, indica parte de la misiva.

El interés del alejar a los estadounidenses del Medio Oriente responde a la posibilidad de que el conflicto bélico en contra de Irán se prolongue durante varias semanas, esto de acuerdo con la perspectiva de Donald Trump.

