Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita sufre ataque por drones

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita sufrió un ataque con drones en la capital saudí, Riad, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores, según informaron autoridades del reino y fuentes diplomáticas.

De acuerdo con la agencia Reuters, se produjo una explosión seguida de un incendio en el complejo diplomático ubicado en el Barrio Diplomático de la ciudad, donde se concentran embajadas extranjeras y residencias.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó en una publicación en X que dos vehículos aéreos no tripulados impactaron la sede diplomática, causando un “incendio limitado y daños materiales menores al edificio”.

Según información del Departamento de Estado, citada por The Wall Street Journal, los drones impactaron el techo y el perímetro de la cancillería. La sede fue asegurada y no se reportaron heridos.

El ataque ocurre en medio de una escalada regional tras una serie de bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán el fin de semana. Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones dirigidos contra Estados del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, incluida Arabia Saudita.

Como medida preventiva, la embajada emitió una orden de “refugio en el lugar” para su personal en Riad, Yeda y Dhahran, además de limitar los viajes no esenciales a instalaciones militares en la región.

El incidente se produce un día después de que las embajadas estadounidenses en Kuwait y Jordania también fueran blanco de amenazas. En Amán, capital jordana, el personal diplomático fue evacuado temporalmente.

“Como medida de precaución, todo el personal de la Embajada de Estados Unidos ha abandonado temporalmente el complejo diplomático debido a una amenaza”, indicó un comunicado difundido en redes sociales.

Pese a ello, en Washington, Donald Trump señaló que las operaciones militares podrían prolongarse entre cuatro y cinco semanas. Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar la mayor parte de Oriente Medio ante “graves riesgos para la seguridad”.

La alerta abarca a países como Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. La creciente tensión en la región, que alberga importantes comunidades de expatriados e infraestructura energética clave, ha intensificado la preocupación internacional sobre una posible ampliación del conflicto.

