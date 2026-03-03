Marco Rubio contratará aviones para sacar a cerca de 1,500 estadounidenses varados en Medio Oriente

Marco Rubio, secretario de Estado, redobló su compromiso de hacer todo lo necesario para ayudar a los estadounidenses que desean salir del Medio Oriente ante la amenaza de ser alcanzados por la guerra librada en contra de Irán.

Durante un encuentro con la prensa celebrado en Washington, el funcionario de raíces cubanas señaló que, aun cuando por el momento el espacio aéreo de varios países se encuentra cerrado, el gobierno estadounidense trabaja en una estrategia para lograr que cerca de 1,500 de sus ciudadanos puedan abandonar Medio Oriente en cuanto surjan las condiciones adecuadas.

“El Departamento de Estado está implementando activamente, como lo ha hecho durante las últimas 72 horas, nuestros planes para ayudar a los estadounidenses en Oriente Medio a salir.

Hasta hace unos minutos, 9,000 estadounidenses han podido salir de la región desde el inicio de esta guerra; mientras que aproximadamente 1,500 solicitan asistencia para su salida”, expuso.

Como punto de partida, el gobierno estadounidense pretende contratar aeronaves privadas de gran capacidad para repatriar a las personas que proporcionen la mayor cantidad de información de los lugares donde se encuentran resguardados.

“Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y la ampliación de las opciones de vuelos comerciales, lo que significa trabajar con las aerolíneas para enviar aviones más grandes con más asientos, y una combinación de estas tres opciones.

El impedimento al que nos enfrentamos ahora, en muchos casos, ha sido un par de casos en los que teníamos aviones en el aire y en camino, y lamentablemente el espacio aéreo se cierra y tienen que regresar. Así que estamos trabajando para superar estos desafíos”, subrayó Rubio.

Marco Rubio no vislumbra una pronta solución al conflicto bélico iniciado en contra de Irán. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Mientras tanto, el funcionario les pidió a los estadounidenses permanecer atentos a la información que se vaya publicando desde Washington en los próximos días.

“Es muy importante —y también se lo pido a las redes— que, por favor, incluyan el sitio web y los números de teléfono en sus pantallas, porque necesitamos saber dónde se encuentran. Necesitamos tener la información de contacto de los estadounidenses que requieren ayuda.

Deben registrarse con nosotros, porque a medida que estas opciones se abran, debemos poder llamarlos; comunicarnos con ustedes; saber dónde se alojan para poder hacerles llegar esta información y coordinarnos adecuadamente”, reiteró.

Sigue leyendo:

• Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita sufre ataque por drones

• La guerra de Trump contra Irán llevará al país al abismo económico

• Ataque a Irán impacta la Bolsa de Valores de Estados Unidos: el Dow Jones y S&P 500 con pérdidas