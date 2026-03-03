Ataque a Irán impacta la Bolsa de Valores de Estados Unidos: el Dow Jones y S&P 500 con pérdidas

Las acciones en Estados Unidos se desplomaron este martes, luego de una ligera recuperación del lunes, ya que los precios del petróleo volvieron a dispararse y los operadores comenzaron a preocuparse de que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pudiera prolongarse más de lo previsto.

Los futuros del S&P 500 apuntan a una caída del 1.5% al inicio del martes, mientras que los futuros del Promedio Industrial Dow Jones indican una caída del 1.6%.

Las acciones se desplomaron debido a la preocupación por el impacto de la guerra en los precios de la energía, mientras el crudo estadounidense de referencia subió $3.24 dólares, hasta los $74.47 dólares por barril.

Mientras, el crudo Brent, el estándar internacional, aumentó $3.56 dólares, hasta los $81.30 dólares por barril, lo cual ya comienza a afectar las cadenas de producción.

El comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní afirmó que el Estrecho de Ormuz, la ruta de tránsito más importante del mundo para el petróleo crudo está cerrado y que Irán incendiará los barcos que intenten cruzar la ruta.

Esto mientras Irán continúa su respuesta militar a los ataques liderados por el gobierno del presidente Donald Trump y su principal aliado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El lunes por la tarde, el Departamento de Estado urgió a los estadounidenses en Medio Oriente salir de 14 países, incluidas naciones clave como aliados y regularmente en paz, como Jordania.

El presidente Trump ha advertido que el conflicto podría continuar durante más de cuatro semanas, pero expertos en relaciones internacionales y seguridad advierten que no hay un plan claro sobre la llamada Operación Furia Épica.

En tanto, el aumento de los precios de la energía impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro por temor a que pueda provocar un repunte de la inflación, un problema que ha enfrentado la administración Trump, debido al alza de precios impulsada, en gran parte, por los aranceles universales ahora del 15% a decenas de países.

