Expertos advierten ilegalidad de Trump al atacar Irán y falta de plan para gobierno

El gobierno del presidente Donald Trump lanzó una operación ilegal y sin un plan de gobierno en Irán, lo que podría complicar las acciones estadounidenses y desatar inestabilidad en Medio Oriente, advirtieron expertos en relaciones internacionales y seguridad.

“Esta guerra que Trump lanzó es injustificada e ilegal”, Max Boot autor de best-sellers y analista de política exterior en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR). “Entiendo que la Ley de Poderes de Guerra y la Constitución estadounidense exigen que el presidente acuda al Congreso para solicitar autorización para actuar. Ciertamente, esa ha sido la costumbre durante mucho tiempo, aunque, obviamente, los presidentes han usado el poder militar sin autorización directa del Congreso, generalmente en operaciones muy breves”.

Boot puso como ejemplo operaciones en Panamá, cuando se evalúa una posible amenaza a los EE.UU. o su infraestructura, pero en este caso, agregó, no había certeza de que Irán se “estuviera enriqueciendo de uranio”.

“No creo que hubiera ninguna amenaza que justificara esta masiva operación militar estadounidense, y mucho menos sin la autorización del Congreso”, agregó. “Me resulta simplemente impactante hasta qué punto Trump no solo no ha solicitado la autorización del Congreso, sino que ni siquiera ha explicado al Congreso ni al pueblo estadounidense por qué actúa o intenta convencer al pueblo estadounidense. Justo antes de que comenzara la acción, las encuestas mostraban que alrededor del 20% de los estadounidenses apoyaba un ataque contra Irán, y a él no pareció importarle, y siguió adelante de todos modos”.

Agregó que esto significa que el Ejército de Estados Unidos no tenga éxito, dado su poder militar, “la fuerza militar más poderosa del mundo”, expuso en una reunión especial con periodistas.

Elisa Catalano, investigadora principal de Estudios de Oriente Medio del CFR cuestionó la estrategia de EE.UU. e Israel.

“¿Acaso el objetivo final, como dijo el Jefe del Estado Mayor Conjunto, es eliminar la capacidad de Irán de proyectar poder más allá de sus propias fronteras? ¿Acaso un cambio de régimen está diezmando su capacidad naval?”, expuso. “Todas estas cosas son posibles, pero no necesariamente en el tiempo actual, cuando se están imponiendo costos económicos reales, especialmente en el Golfo, y creo que esto es sostenible hasta que se vean esos impactos, no solo en los precios del petróleo, sino de forma más amplia, en el transporte marítimo comercial, los seguros, etc., y en las capacidades defensivas en juego”.

El debilitamiento de Alí ​​Jamenei

Ray Takeyh, investigador principal de Estudios de Oriente Medio del CFR, consideró que la escalada militar de EE.UU. e Israel golpeó a un Irán más debilitado desde junio pasado.

“Alí ​​Jamenei dejó de ser tan poderoso”, dijo. “Esto significa que ya existía algún tipo de mecanismo de sucesión, y se puede observar cómo el régimen toma decisiones con bastante rapidez, sin que necesariamente intervenga su influencia. Han establecido un comité de tres miembros como comité de transición. Forma parte de la Convención Constitucional”.

Esto podría complicar algún intento de EE.UU. o sus aliados de imponer un gobierno o empujar un liderazgo específico.

“Creo que el régimen es capaz de funcionar sin Alí Jamenei, porque, en mi opinión, ha funcionado sin él, al menos desde la guerra de junio, o sin su supervisión constante y directa de los asuntos nacionales”, consideró el experto. “Tras el levantamiento, el régimen recuperó el control de las calles con un número considerable de bajas”.

Destacó que Jamenei gobernó durante 37 años y, por lo tanto, para el 60% de los iraníes menores de 30 años, es el único gobernante que conocen.

Elliott Abrams, investigador principal de Estudios de Oriente Medio del Consejo, coincidió con Steven Cook, investigador principal de Estudios de Oriente Medio y África y miembro del CFR.

“Steve comentó sobre los precios del petróleo. Habría pensado que veríamos un repunte mucho mayor. También he notado que Wall Street está bastante estancado”, dijo Abrams.

Los expertos coincidieron sobre las dudas de cuánto durará la operación, aunque el presidente Donald Trump indicó que podrían ser entre cuatro y cinco semanas.