EE.UU. llama a sus ciudadanos a abandonar Oriente Medio ante “graves riesgos de seguridad”

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta extraordinaria para instar a los ciudadanos estadounidenses a salir “inmediatamente” de varios países de Medio Oriente debido a “graves riesgos de seguridad”, en el contexto de una escalada militar regional tras los recientes ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En un mensaje difundido en la red social X, Mora Namdar, Subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, subrayó: “El departamento insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países a continuación utilizando el transporte comercial disponible, debido a los graves riesgos de seguridad”, entre ellos Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

La medida se da en medio de una profunda escalada del conflicto en el Medio Oriente. Varios medios internacionales señalan que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos masivos contra objetivos en Irán el sábado pasado, marcando un agravamiento significativo de las tensiones.

Según un reporte de seguridad global, la ofensiva conjunta identificada por algunos medios como parte de operaciones militares ampliadas ha provocado represalias por parte de Irán, con lanzamientos de misiles y drones contra bases y ciudades en la región, y ha generado cierres de espacio aéreo y cancelaciones de vuelos comerciales.

Además, justo este lunes se registró un ataque con drones en la sede de la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, por los Washington reiteró su llamado para la evacuación de ciudadanos de toda la región.

El anuncio se produce en un momento de enorme preocupación global por la estabilidad en el Medio Oriente, con varios gobiernos ajustando sus propios niveles de alerta y aconsejando a sus ciudadanos sobre riesgos potenciales.

