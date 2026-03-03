Alerta global de viaje: EE.UU. pide salir de 14 países tras escalada con Irán

La tensión militar en Medio Oriente encendió una alerta global para viajeros. El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar varios países de la región lo antes posible, mientras aumentan los ataques, los cierres de espacio aéreo y las cancelaciones de vuelos internacionales.

La advertencia fue emitida por el Departamento de Estado, que elevó el nivel de alerta en numerosos destinos del Golfo y del Mediterráneo oriental tras la escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán.

La recomendación es clara: salir de la región utilizando vuelos comerciales mientras aún haya disponibilidad, ya que la situación de seguridad podría deteriorarse rápidamente y afectar tanto el transporte aéreo como la infraestructura civil.

A medida que se prolonga el conflicto en Medio Oriente, aumentan las demoras y cancelaciones de vuelos en numerosos aeropuertos. Crédito: Frank Franklin II | AP

Para los viajeros internacionales, la crisis ya tiene consecuencias concretas: rutas aéreas modificadas, vuelos cancelados y advertencias de seguridad que impactan directamente en algunos de los destinos más transitados del planeta.

Los países de los que Estados Unidos recomienda salir

La alerta de viaje incluye una amplia lista de países de Medio Oriente y del Golfo donde el riesgo de ataques, terrorismo o conflicto armado aumentó en los últimos días.

Entre los destinos señalados por el gobierno estadounidense figuran:

Bahréin

Egipto

Irán

Irak

Israel

Cisjordania y Gaza

Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

En varios de estos países ya existían advertencias previas, pero la nueva escalada militar llevó a reforzar los avisos y a pedir a los ciudadanos estadounidenses que evalúen abandonar el territorio mientras aún haya vuelos disponibles.

Por qué se emitieron las alertas

La advertencia llega tras una serie de ataques y represalias que elevaron la tensión en toda la región. Durante los últimos días se registraron ataques con misiles y drones en distintas ciudades, especialmente contra bases estadounidenses.

Este contexto llevó a varios gobiernos occidentales a revisar sus recomendaciones de viaje y a activar protocolos de evacuación para su personal diplomático.

Además, el riesgo no se limita a zonas de combate directo. En crisis anteriores, infraestructura civil, aeropuertos y rutas aéreas también fueron afectadas.

Vuelos cancelados y espacio aéreo restringido

Uno de los impactos más inmediatos de la crisis se está viendo en el transporte aéreo internacional. Numerosas aerolíneas comenzaron a evitar el espacio aéreo de Medio Oriente, lo que obliga a modificar rutas y provoca cancelaciones en varios aeropuertos clave.

Desde hace días, hay muchos vuelos desviados hacia rutas más largas, cancelaciones de conexiones internacionales, retrasos importantes en vuelos hacia Asia y Europa y aumento del tiempo de vuelo en rutas intercontinentales.

Algunos de los aeropuertos más importantes de la región, como Dubái, Doha o Tel Aviv, operan con programaciones modificadas y bajo estrictas medidas de seguridad.

Qué pasa si tienes un viaje programado a Medio Oriente

Para quienes tienen un viaje previsto a la región, la recomendación principal es verificar el estado del vuelo directamente con la aerolínea. En contextos de tensión geopolítica, las operaciones aéreas pueden cambiar con muy poca anticipación.

Los especialistas en aviación recomiendan:

Revisar el estado del vuelo antes de ir al aeropuerto.

Consultar posibles cambios de ruta o escalas.

Verificar políticas de reembolso o cambio sin penalidad.

Monitorear las alertas oficiales de viaje.

En muchos casos, las aerolíneas habilitan reprogramaciones gratuitas cuando se producen crisis internacionales que afectan la seguridad o la operatividad aérea.

Qué significan los niveles de alerta de viaje

El sistema de advertencias del Departamento de Estado de Estados Unidos clasifica los destinos en cuatro niveles según el riesgo.

Nivel 1: tomar precauciones normales

Nivel 2: aumentar precauciones

Nivel 3: reconsiderar viajar

Nivel 4: no viajar

Actualmente varios países de Medio Oriente se encuentran en Nivel 4, la categoría más alta de riesgo, que implica evitar cualquier viaje no esencial.

Entre los destinos con advertencias más severas figuran Irán, Irak, Siria y Yemen, mientras que otros países del Golfo mantienen niveles intermedios debido al riesgo de ataques o tensiones regionales.

El impacto en el turismo internacional

Aunque Medio Oriente es una región compleja desde el punto de vista geopolítico, también es un centro clave del turismo y la aviación mundial. De hecho, aeropuertos como Dubái, Doha o Abu Dhabi funcionan como hubs internacionales que conectan Europa, Asia, África y Oceanía.

Por eso, cuando se produce una crisis regional, las consecuencias se sienten en todo el sistema global de transporte aéreo. Pero la situación en Medio Oriente sigue evolucionando y los gobiernos monitorean permanentemente los riesgos de seguridad.

Por eso, las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados y seguir las actualizaciones oficiales antes de planificar desplazamientos hacia la región.

Mientras tanto, la recomendación principal para quienes se encuentran en los países señalados es clara: salir de la zona utilizando vuelos comerciales disponibles antes de que la situación se agrave.

