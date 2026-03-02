Vuelos cancelados en el Aeropuerto de Los Ángeles a Medio Oriente por conflicto en Irán

Vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) y las principales ciudades del Medio Oriente fueron cancelados este domingo debido a que las interrupciones aéreas se extendieron a todo el mundo por el ataque del fin de semana en Irán.

Al menos tres vuelos procedentes de Dubái, Doha y Tel Aviv, con destino en Los Ángeles, fueron cancelados, mientras que en la Terminal Internacional Tom Bradley del LAX, los vuelos con destino a esas ciudades también fueron suspendidos.

Varios cientos de pasajeros vieron interrumpidos sus viajes al Medio Oriente como consecuencia de las operaciones militares de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Algunos de los pasajeros se enteraron de la cancelación de sus vuelos desde la noche del sábado.

“Recibimos el mensaje a medianoche (del sábado) de que nuestro vuelo había sido cancelado. Estoy devastada, la verdad, por la situación”, dijo una mujer, que tenía programado un viaje a Doha en compañía de su hija.

En una entrevista con la cadena ABC, la mujer, cuya identidad no fue mencionada, reconoció sentirse preocupada por la seguridad de sus familiares en el extranjero.

“Sí lo estoy, porque nunca sabemos qué puede pasar“, expresó la madre de familia.

Tras la ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel, que comenzó este sábado, los países del Medio Oriente cerraron sus espacios aéreos y aeropuertos en las últimas horas, lo que generó importantes preocupaciones de seguridad y retrasos en los vuelos comerciales.

De acuerdo con funcionarios aeroportuarios, más de 3,400 vuelos fueron cancelados este domingo en siete terminales aéreas en toda la región.

Por el momento, se desconoce por cuánto tiempo permanecerán suspendidas las operaciones aéreas desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con destino a Dubái, Abu Dhabi, Doha y Tel Aviv.

El presidente Donald Trump dijo que las acciones militares contra Irán podrían prolongarse durante varias semanas, lo que afectaría las operaciones de la aviación comercial en el Medio Oriente.

Analistas de aerolíneas con operaciones en las principales ciudades de la región adelantaron que los viajeros deben esperar interrupciones continuas en los próximos días a medida que evoluciona el conflicto.

