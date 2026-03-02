“Ataque y asesinato Alí Jamenei constituye una grave violación de la soberanía y a la seguridad de Irán”, denuncia China

El gobierno de China condenó el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, al calificar el ataque como una “grave violación de la soberanía y la seguridad” de la república islámica, en medio de la creciente escalada militar en Medio Oriente.

En un comunicado difundido por su Ministerio de Relaciones Exteriores, Beijing aseguró que la operación atribuida a Estados Unidos e Israel “pisotea los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y las normas fundamentales de las relaciones internacionales”.

Las autoridades chinas expresaron su “firme oposición” y su “condena enérgica” ante lo ocurrido en Teherán, y urgieron al “cese inmediato de las operaciones militares” para evitar una mayor desestabilización regional.

FM Spokesperson: The attack and killing of Iran’s supreme leader is a grave violation of Iran’s sovereignty and security. It tramples on the purposes and principles of the UN Charter and basic norms in international relations. China firmly opposes and strongly condemns it.



We… pic.twitter.com/f1G9OLqGOL — Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) March 1, 2026

Piden frenar la escalada y volver al diálogo

El pronunciamiento oficial subraya que la ofensiva se produjo mientras Washington y Teherán sostenían conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, bajo mediación de Omán, lo que para Beijing vuelve “inaceptable” el ataque y el asesinato de un jefe de Estado en funciones.

El canciller chino, Wang Yi, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para analizar la situación. Según el Ministerio de Exteriores chino, Wang instó a un “cese inmediato de las operaciones militares, un pronto retorno al diálogo y las negociaciones y una oposición conjunta a las acciones unilaterales”.

Asimismo, advirtió que el conflicto corre el riesgo de empujar a la región “a un borde peligroso”, escenario que preocupa especialmente a China por su impacto en la estabilidad energética y comercial global.

Teherán confirmó la muerte de Jamenei, de 86 años, tras un bombardeo contra la capital iraní, y declaró 40 días de duelo nacional. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní informó que el líder fue asesinado en su oficina y aseguró que su muerte marcará el inicio de un “gran levantamiento contra los tiranos del mundo”.

Antes de la confirmación oficial, el presidente estadounidense, Donald Trump, escribió en su red social Truth Social que Jamenei estaba “muerto”, y anticipó que “lamentablemente” podrían registrarse más bajas estadounidenses en el conflicto.

Alertas a ciudadanos chinos en la región

Desde el inicio de la operación militar, denominada por Washington y Tel Aviv como “Furia Épica”, Irán ha respondido con ataques contra Israel y otros países de la zona, incluidos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin y Kuwait.

De acuerdo con la Media Luna Roja iraní, los bombardeos han dejado al menos 201 muertos y 747 heridos en territorio iraní.

En este contexto, la embajada china en Irán pidió a sus ciudadanos abandonar el país “lo antes posible” y reforzar sus medidas de seguridad, mientras que su representación en Israel recomendó prepararse ante posibles ataques con misiles y drones, así como identificar refugios antibombardeos y rutas de evacuación.

Además, la sede diplomática en Israel aconsejó a sus nacionales trasladarse a zonas más seguras dentro del país o salir hacia Egipto a través del cruce fronterizo de Taba.

China reiteró su llamado a la comunidad internacional para realizar “esfuerzos conjuntos” que permitan salvaguardar la paz y la estabilidad en Medio Oriente y en el mundo. Beijing subrayó que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los Estados “deben ser respetadas”, en lo que representa una de las condenas más firmes emitidas hasta ahora por una potencia global frente al asesinato del máximo líder iraní.

Sigue leyendo: