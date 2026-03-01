Trump asegura que operación “Furia Épica” contra Irán avanza más rápido de lo previsto

Donald Trump afirmó este domingo que la operación militar lanzada contra Irán avanza “más rápido de lo previsto”, un día después del inicio de los bombardeos conjuntos con Israel que culminaron con la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

En una entrevista telefónica con la cadena CNBC, el mandatario señaló que la ofensiva, denominada “Furia Épica” por el Pentágono, está “adelantada a lo previsto”.

La operación, iniciada la madrugada del sábado, tiene como objetivo declarado derrocar al régimen de la República Islámica, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un eventual nuevo acuerdo nuclear. Trump anunció el comienzo de la ofensiva desde su residencia privada en Mar-a-Lago, donde reconoció que podría haber bajas de “valientes héroes estadounidenses”.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), al menos tres militares estadounidenses murieron y cinco resultaron gravemente heridos durante los primeros compases de la operación. Los bombardeos, que comenzaron el sábado, continuaron este domingo con nuevas oleadas sobre Teherán y otros puntos estratégicos.

Destrucción de buques y escalada naval

En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump aseguró que fuerzas estadounidenses destruyeron y hundieron nueve buques de guerra iraníes, incluidos algunos “relativamente grandes e importantes”, y advirtió que el resto de la Marina iraní también será atacado. Asimismo, afirmó que fue destruido el cuartel general naval iraní.

Las declaraciones se producen después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber alcanzado al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, extremo que fue desmentido por el Centcom.

Tras la muerte de Jameneí y de buena parte de la cúpula militar iraní, Irán prometió represalias. En las últimas horas ha lanzado ataques contra Israel y contra aliados estratégicos de Washington en la región como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, países donde Estados Unidos mantiene bases militares.

Críticas internas en EE.UU.

En el plano interno, legisladores del Partido Demócrata han denunciado que no fueron informados previamente del ataque y acusan a la Casa Blanca de haber iniciado una guerra sin autorización del Congreso, órgano que constitucionalmente tiene la potestad de aprobar intervenciones militares en el exterior.

Trump, quien durante la campaña de 2024 prometió mantener a Estados Unidos alejado de nuevos conflictos bélicos, defendió la operación como una acción decisiva para garantizar la seguridad nacional y debilitar de forma irreversible al régimen iraní.

