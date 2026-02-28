Marjorie Taylor Greene apunta contra Trump por ataques a Irán: “No voté por esto”

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene lanzó una dura crítica contra el presidente Donald Trump tras los ataques militares estadounidenses contra Irán, una postura que refleja el creciente malestar dentro del ala más nacionalista del movimiento que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca.

A través de un extenso mensaje en redes sociales, la legisladora por Georgia aseguró que la ofensiva militar contradice una de las promesas centrales del proyecto político de Trump: mantener a Estados Unidos fuera de nuevas guerras en Medio Oriente.

“No voté por esto”, escribió Greene, al expresar su frustración por lo que considera un abandono del principio de “Estados Unidos primero”. Según dijo, muchos de los votantes que apoyaron a Trump esperaban un gobierno enfocado en los problemas internos del país, no en conflictos en el extranjero.

I did not campaign for this.

I did not donate money for this.

I did not vote for this, in elections or Congress.

This is heartbreaking and tragic.

And how many more innocent will die?

What about our own military?

This is not what we thought MAGA was supposed to be.

Shame! https://t.co/qX6TKIUAMZ — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 28, 2026

Greene recordó que durante la campaña electoral se repitió una y otra vez el mensaje de “no más guerras”, una idea que —según afirmó— fue clave para movilizar a millones de votantes cansados de intervenciones militares en otros países. En su mensaje, sostuvo que la nueva ofensiva militar beneficia a intereses políticos y estratégicos que no representan a los estadounidenses comunes.

“Pensábamos que la victoria obtenida en 2024 sería finalmente el momento de poner a Estados Unidos primero”, escribió. “Y pensábamos que eso se refería al ciudadano estadounidense común y a sus hijos. No a las élites. Estados Unidos ha sufrido y a ellos ni siquiera les importa”.

La congresista también cuestionó los argumentos de la administración sobre la amenaza nuclear iraní y la idea de que las operaciones militares busquen liberar al pueblo iraní. Con tono escéptico, rechazó lo que describió como explicaciones repetidas por gobiernos anteriores para justificar intervenciones militares prolongadas.

Greene, una de las defensoras más visibles de Trump durante su primer mandato, calificó la decisión de lanzar ataques junto a Israel como una “traición” a la base política que lo respaldó. Aseguró que muchos estadounidenses de su generación han cargado con el costo humano de conflictos que calificó como guerras “sin sentido”, en referencia a las operaciones militares en Irak y Afganistán.

