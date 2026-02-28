Schumer exige explicaciones a Trump tras ataques a Irán

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió explicaciones a la Casa Blanca tras los ataques militares ordenados por el presidente Donald Trump contra Irán, advirtiendo que Estados Unidos podría encaminarse hacia un conflicto más amplio sin que el Congreso ni la ciudadanía conozcan realmente los objetivos de la operación.

Desde Nueva York, Schumer señaló que ya solicitó al secretario de Estado que informe con claridad sobre el alcance de los bombardeos y los pasos que seguirán en las próximas semanas. Aunque reconoció que Irán no debe desarrollar armas nucleares, el senador insistió en que la población estadounidense no desea verse atrapada en otra guerra prolongada en Medio Oriente.

El legislador demócrata cuestionó que la administración haya lanzado ataques sin ofrecer detalles suficientes sobre la amenaza que representan las capacidades militares iraníes ni sobre los riesgos que enfrentan las tropas desplegadas en la región. En su opinión, responder a Irán requiere una estrategia clara y coordinada, no decisiones que puedan desencadenar una escalada difícil de contener.

Presión del Congreso por información

Schumer pidió que el Senado reciba de inmediato una sesión informativa clasificada y que funcionarios del gobierno comparezcan públicamente para explicar la situación. También urgió a que la cámara alta retome sesiones para discutir medidas que refuercen la supervisión del Congreso sobre las acciones militares del Ejecutivo.

La preocupación no es solo política. Tras los ataques contra territorio iraní y las represalias registradas en varios puntos del Golfo, crece el temor de que bases y personal estadounidense se conviertan en objetivos directos. El propio Trump reconoció que podrían producirse bajas, lo que ha elevado la inquietud entre legisladores de ambos partidos.

Mientras la Casa Blanca defiende los ataques como una acción necesaria para debilitar las capacidades militares iraníes, algunos legisladores advierten que el país podría verse arrastrado a un conflicto costoso y prolongado.

