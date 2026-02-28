Irán ataca base naval de EE.UU. en Bahréin tras ofensiva

Irán lanzó un contraataque contra una base naval de Estados Unidos en Bahréin, en lo que representa uno de los episodios más tensos de la creciente confrontación militar en Medio Oriente. El objetivo fue la sede del Comando Central de las Fuerzas Navales estadounidenses, considerada la instalación naval más importante de Washington en el Golfo Pérsico.

El ataque fue anunciado por autoridades iraníes como una respuesta directa a las operaciones militares que Estados Unidos e Israel realizaron horas antes dentro de territorio iraní. Desde Teherán se aseguró que la ofensiva buscaba demostrar que cualquier acción contra Irán tendría consecuencias inmediatas.

Un video difundido en redes sociales y grabado aparentemente por un marinero estadounidense muestra el momento de las explosiones dentro o cerca de la base. En la grabación se escuchan fuertes detonaciones que sacuden las instalaciones, mientras una columna de humo se eleva desde el área impactada. La magnitud de los daños todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta ahora, funcionarios estadounidenses han indicado que no hay reportes de víctimas mortales, aunque advirtieron que la situación continúa en evaluación. Autoridades militares mantienen un alto nivel de alerta ante la posibilidad de nuevos ataques contra instalaciones estadounidenses en la región.

JUST IN:



🇺🇸🇮🇷🇧🇭 An American sailor records the Iranian strike in Bahrain.



"OH S**T"

El ataque marca una peligrosa escalada militar en la región

El ataque ocurrió pocas horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran bombardeos coordinados contra objetivos iraníes, una operación anunciada por el presidente Donald Trump como un intento de debilitar la capacidad militar de Irán, particularmente su programa de misiles y su poder naval en el Golfo.

Las sirenas antiaéreas se activaron en varios países de la región tras el intercambio de ataques. Gobiernos aliados de Washington recomendaron a sus ciudadanos permanecer bajo resguardo ante el riesgo de una escalada mayor. En algunos países vecinos se reportó la interceptación de misiles, reflejo de la rápida expansión de la crisis más allá de las fronteras iraníes.

El trasfondo de la actual confrontación se remonta a años de tensión entre Estados Unidos e Irán, marcados por sanciones económicas, disputas sobre el programa nuclear iraní y la presencia militar estadounidense en Medio Oriente. Irán ha considerado históricamente estas bases como una amenaza directa, mientras Washington sostiene que son esenciales para la seguridad regional y la protección de sus aliados.

NEW:



🇺🇸🇮🇷The Patriot air defense systems at the US base in Iraq's Erbil intercept Iranian missiles

