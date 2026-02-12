Trump advierte que pasará a una “segunda fase dura” contra Irán si no se logra un acuerdo nuclear

Donald Trump lanzó este jueves una fuerte advertencia a Irán, señalando que si no se concreta un acuerdo nuclear con Washington en las próximas semanas, EE.UU. activará una “segunda fase” de presión muy severa contra Teherán.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró que, aunque prefiere continuar el diálogo con Irán sobre su programa nuclear, si no se llega a un pacto, Estados Unidos tendrá que aplicar medidas más duras. “Hablaré con ellos todo lo que quiera y veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos”, afirmó el presidente.

Trump recalcó la urgencia de un acuerdo, advirtiendo que de lo contrario las consecuencias serían “muy traumáticas” para Irán y que espera resultados “en el próximo mes”.

Tensiones con Israel y divergencias en estrategia

Las declaraciones ocurrieron un día después de que Trump recibiera al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca. Aunque Trump dijo que la reunión fue “muy buena”, no se llegó a ningún consenso claro sobre la estrategia con Irán y enfatizó que insistió en que las negociaciones con Teherán continuaran.

Netanyahu, por su parte, se mostró escéptico ante la posibilidad de un acuerdo y defendió que cualquier negociación debe abordar no solo el programa nuclear iraní, sino también su arsenal de misiles balísticos y el apoyo a grupos armados en la región.

En paralelo a las advertencias diplomáticas, informes de medios internacionales señalan que el Pentágono estaría preparando el despliegue de un segundo grupo de portaaviones hacia Medio Oriente como parte de la presión sobre Irán en caso de que las negociaciones fracasen, sumándose al ya desplegado USS Abraham Lincoln.

Contexto de las negociaciones

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se reanudaron recientemente en Omán, en una serie de encuentros indirectos que buscan evitar una escalada militar en la región tras la guerra de doce días entre Irán e Israel el año pasado y la posterior operación militar estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes.

Irán ha manifestado que solo aceptará ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio del alivio de sanciones internacionales, y ha rechazado ampliar las negociaciones para incluir temas como su programa de misiles y apoyo a milicias.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han cambiado su postura pública, y persisten tensiones que podrían escalar si no se logra un compromiso diplomático. Los analistas señalan que la falta de acuerdos podría aumentar la inestabilidad en Medio Oriente e intensificar las hostilidades entre los aliados de Estados Unidos e Irán.

