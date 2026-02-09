Vance llega a Zvartnots para “acelerar” el preacuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán

En un movimiento estratégico que busca consolidar el tablero geopolítico de la administración Trump en el Cáucaso Sur, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Zvartnots. Su misión: blindar el preacuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán y asegurar el control estadounidense sobre rutas clave que cambiarán el mapa energético y comercial de la región.

Vance busca dar un nuevo impulso al frágil proceso de normalización entre Ereván y Bakú, tras la firma en agosto de 2025 de un preacuerdo de paz auspiciado por el presidente Donald Trump. La visita se produce en un momento clave para la región del Cáucaso Sur, marcada por décadas de conflicto y por una creciente competencia geopolítica entre potencias.

El avión de Vance aterrizó en el aeropuerto internacional de Zvartnots, en la capital armenia, donde fue recibido por una nutrida delegación de autoridades locales. El vicepresidente viaja acompañado de su esposa y sus hijos y sostendrá encuentros de alto nivel con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, antes de trasladarse a Azerbaiyán para continuar su gira diplomática.

Washington busca supervisar la implementación del documento firmado el verano pasado en la Casa Blanca por los líderes de Armenia y Azerbaiyán, países enfrentados durante más de tres décadas por el enclave de Nagorno Karabaj. Aunque el pacto no constituye un acuerdo de paz definitivo, ambas partes se comprometieron a cerrar un ciclo de hostilidades y avanzar hacia la estabilidad regional.

.@VP @JDVance and PM Pashinyan complete historic bilateral meetings in Armenia pic.twitter.com/GbKSjQKmi0 — Taylor Van Kirk (@VPPressSec) February 9, 2026

El corredor de Zangezur y la apuesta geopolítica de Washington

En paralelo al preacuerdo de paz, Estados Unidos anunció un ambicioso proyecto vinculado al estratégico corredor de Zangezur. Según fuentes estadounidenses, Armenia aceptó otorgar a Washington derechos exclusivos de desarrollo del corredor por un periodo de 99 años. El plan contempla subarrendar el terreno a un consorcio empresarial encargado de construir infraestructura ferroviaria y redes de petróleo, gas, fibra óptica y, eventualmente, transmisión eléctrica.

El corredor, de unos 43 kilómetros, conectará Azerbaiyán con su exclave de Najicheván a través de territorio armenio y ha sido bautizado como la “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional”. Funcionarios estadounidenses han señalado que uno de los principales objetivos es reducir la influencia de Irán, Rusia y China en el Cáucaso Sur, al crear una vía de transporte que permita el flujo de personas y mercancías entre Turquía, Azerbaiyán y Asia Central sin pasar por territorio iraní o ruso.

La iniciativa refuerza la presencia estratégica de Estados Unidos en una región clave y añade una dimensión económica y energética al proceso de paz. Mientras Vance continúa su gira, la comunidad internacional observa de cerca si este delicado equilibrio entre diplomacia, inversión y poder geopolítico logra traducirse en una paz duradera tras años de conflicto.

Vice President JD Vance Delivers Remarks with Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia https://t.co/SFOPvlWuLM — Vice President JD Vance (@VP) February 9, 2026

Acuerdo nuclear y señales de acercamiento estratégico

Durante su estancia en Ereván, Vance firmó junto a Pashinián un acuerdo de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear, un paso que ambas partes calificaron como estratégico. El primer ministro armenio señaló que el entendimiento abre “un nuevo capítulo” en la relación bilateral y permitirá diversificar las fuentes energéticas del país mediante tecnologías seguras e innovadoras.

Armenia alberga la central nuclear de Metsamor, la única del país y de toda la región del Cáucaso Sur, lo que convierte la cooperación nuclear en un tema sensible y de alto interés. Pashinián agradeció el “constante apoyo” de Washington en materia de seguridad nuclear y subrayó que todas las acciones conjuntas buscan garantizar la paz y la estabilidad regional.

El vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, llegó a Armenia para supervisar la implementación del documento de paz firmado en agosto de 2025 entre Ereván y Bakú. Crédito: Vahram Baghdasaryan/ Pool | EFE

Vance, por su parte, destacó que existe un creciente interés internacional por invertir en Armenia, pero advirtió que ese potencial depende en gran medida de que el proceso de paz con Azerbaiyán avance hacia una etapa más sólida. “La pregunta clave es cómo llevar este proceso a la siguiente fase”, afirmó el vicepresidente estadounidense.

