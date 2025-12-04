Añaden el nombre de Donald Trump a la fachada del edificio del Instituto de Paz de EE.UU.

El nombre del presidente Donald J. Trump fue añadido al exterior del edificio del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP), el cual se ubica en Washington D.C.

Uno de los temas más utilizados en los discursos del republicano de 79 años durante las giras de trabajo efectuadas fuera del territorio estadounidense tiene que ver con su enfoque de pacificar al mundo.

Y es que, durante los cerca de 10 meses de haber retornado a la Casa Blanca para gobernar al país por segunda ocasión, Trump ha participado en la negociación de acuerdos de paz entre Israel y el grupo islámico Hamás, Armenia y Azerbaiyán, Tailandia y Camboya; y Ruanda y la República Democrática del Congo.

Además, también se le atribuye haber fungido como mediador entre Paquistán e India para evitar el surgimiento de otro conflicto que pudo alcanzar una devastación en la región, pues ambas naciones poseen un arsenal nuclear.

A partir de dicho esfuerzo, el gobierno pakistaní sugirió que Trump debía al menos ser contemplado para recibir el Premio Nobel de Paz.

No obstante, el propio mandatario estadounidense se dio por descartado.

“¿Me darán el premio Nobel? Por supuesto que no. Se lo darán a algún tipo que no ha hecho nada”, señaló en octubre.

Ante la imposibilidad de obtener dicho galardón, al menos logró que su nombre fuera anexado en la sede del USIP.

A través de un comunicado, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, destacó la aportación del jefe de la nación como promotor de la paz.

“El Instituto de Paz de Estados Unidos fue una vez una entidad inflada e inútil que malgastaba $50 millones de dólares al año sin lograr la paz.

Ahora, el Instituto de Paz Donald J. Trump, cuyo hermoso y acertado nombre recuerda al presidente que puso fin a ocho guerras en menos de un año, será un poderoso recordatorio de lo que un liderazgo sólido puede lograr para la estabilidad global”, indica la misiva.

Cabe señalar que, al arranque de la administración Trump, el organismo independiente creado por el Congreso para la resolución de conflictos internacionales fue objeto de una presión constante ejercida por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) al considerar que estaba derrochando dinero y por ello se decidió recortarle gran parte de su presupuesto para operar.

