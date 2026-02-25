Irán califica de “grandes mentiras” las afirmaciones de Trump sobre su programa nuclear

El gobierno de Irán calificó como “grandes mentiras” las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró en su discurso del Estado de la Unión que la República Islámica no ha renunciado a desarrollar un arma nuclear.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, respondió en la red social X que “cualquier alegación sobre el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y el número de víctimas durante los disturbios de enero es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras’”.

El diplomático comparó las acusaciones provenientes de Washington y de Israel con la estrategia propagandística atribuida a Joseph Goebbels, señalando que repetir una falsedad muchas veces no la convierte en verdad. También acusó al gobierno estadounidense y al “régimen israelí” de impulsar una campaña de desinformación contra su país.

Durante el discurso, Trump afirmó que Irán “sigue persiguiendo sus siniestras ambiciones” para desarrollar un arma nuclear y advirtió que su gobierno “nunca lo permitirá”.

El mandatario recordó la llamada Operación Martillo de Medianoche, realizada el 22 de junio de 2025, cuando fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán, como muestra de que Washington está dispuesto a actuar militarmente para frenar el programa nuclear iraní.

Además, el presidente estadounidense advirtió que si no se logra un acuerdo, “será un mal día para el país y muy tristemente para su pueblo”.

Irán sostiene desde hace décadas que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos, como la generación de energía y el desarrollo científico.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, reiteró que su país “no desarrollará bajo ninguna circunstancia armas nucleares” y defendió el derecho iraní a beneficiarse de la tecnología nuclear con fines civiles.

Araqchí confirmó que acudirá a una ronda de negociaciones en Ginebra con representantes estadounidenses con la intención de alcanzar “un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”.

Sin embargo, mientras las negociaciones se desarrollan en medio de una fuerte tensión regional. Estados Unidos ha realizado un amplio despliegue militar en la zona, incluyendo dos portaaviones, destructores y decenas de aviones de combate, el mayor desde la invasión de Irak en 2003, según fuentes oficiales estadounidenses.

Teherán, por su parte, ha advertido que responderá con firmeza ante cualquier ataque y que un conflicto podría extenderse por Medio Oriente.

Incluso, medios asiáticos, afirman que el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) de China proporcionó a Irán nueva tecnología para prevenir la infiltración de inteligencia estadounidense e israelí y ayudar a la República Islámica a defenderse de aviones de guerra en caso de una reanudación del conflicto.

