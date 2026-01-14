Irán acusa a Trump de incitar a la violencia y amenazar su soberanía en carta a la ONU

Irán acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fomentar la desestabilización política, incitar a la violencia y amenazar la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional del país, según una carta enviada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), y firmada por el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, la cual, se difundió públicamente y también fue dirigida al secretario general António Guterres.

Dicha carta, publicada por la Misión Permanente de Irán ante la ONU en X, responde a unas declaraciones previas de Trump, quien aseguró que enviará ayuda económica a los opositores de Irán y que volvió a amenazar con un posible ataque militar contra la república islámica por la represión de las protestas civiles de las últimas semanas.

Teherán considera que ese mensaje del mandatario estadounidense constituye una peligrosa escalada y una violación directa de los principios del derecho internacional, al alentar acciones que, según el régimen iraní, ponen en riesgo la estabilidad interna del país y la seguridad regional.

U.S. fantasies and policy toward Iran are rooted in regime change, with sanctions, threats, engineered unrest, and chaos serving as the modus operandi to manufacture a pretext for military intervention. This playbook has failed before. The Iranian people will defend their… pic.twitter.com/aBvww5JqWQ — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 13, 2026

Teherán pide condena internacional

En la carta, Amir Saeid Iravani, calificó las declaraciones de Trump como “imprudentes” y parte de un “patrón continuo y creciente” destinado a promover el cambio de régimen en Irán.

“Esta retórica incita explícitamente a la violencia y amenaza la soberanía nacional de un Estado miembro de la ONU”, señala el texto, que exhorta al Consejo de Seguridad a pronunciarse y condenar a Estados Unidos por interferir en los asuntos internos iraníes.

La misión iraní sostuvo además que tanto Estados Unidos como Israel tienen una “responsabilidad legal directa” por la pérdida de vidas civiles, particularmente entre los jóvenes, en el contexto de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre.

De acuerdo con la organización Human Rights Activists, al menos 1,850 personas han muerto, incluidos nueve menores, y más de 16,700 han sido detenidas en 17 días de manifestaciones, cifras que el gobierno iraní no reconoce oficialmente.

Las protestas, que comenzaron con reclamos económicos, se han transformado en un amplio movimiento contra el régimen, provocando una respuesta cada vez más dura de las fuerzas de seguridad.

En este escenario, Irán advirtió que la política de presión, sanciones y amenazas de Washington “ya ha fracasado en el pasado” y volverá a hacerlo.

Finalmente, Teherán instó a la ONU y a sus Estados miembros a defender los principios de soberanía e independencia política, y a advertir a Estados Unidos sobre los riesgos de “errores de cálculo” que podrían derivar en un conflicto mayor.

