Jamenei advierte que Irán “no cederá” ante manifestaciones

El líder supremo iraní, el ayatola Ali Jamenei, advirtió este viernes (09.01.2026) que su país “no cederá” frente a una ola de protestas que va en aumento y representa un serio desafío para la República Islámica, en el poder desde 1979. Además, envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que acusó de tener las manos manchadas con sangre iraní y le recomendó dedicarse a gobernar su propio país.

En un mensaje dirigido a la nación, el líder iraní se refirió a las amenazas lanzadas contra el país por Trump, quien aseguró que defendería a los ciudadanos que estos días protestan en las calles de Irán si su gobierno sigue matándolos. “El presidente estadounidense Trump debe centrarse en gobernar su propio país si es capaz, allí enfrenta numerosos problemas internos”, aseguró el líder religioso.

Agregó que “la mano de Trump está manchada con la sangre de más de mil iraníes que murieron en la agresión estadounidense-israelí de junio” e “instó a la juventud a preservar la unidad nacional”, enfatizando que “una nación unida puede vencer a cualquier enemigo”. Acto seguido, aseguró que Irán “no cederá ante quienes cometen actos de vandalismo” y tampoco “tolerará a quienes actúen como mercenarios para extranjeros”.

45 manifestantes muertos

“Ayer por la noche en Teherán, una banda de vándalos vino a destruir un edificio (…) alborotadores que vandalizan la propiedad nacional para rendirle pleitesía al presidente de Estados Unidos”, añadió el líder supremo. Pero “el arrogante” Donald Trump, dijo, será “derrocado”, como lo fue la dinastía imperial que gobernó Irán hasta la revolución islámica de 1979, aseveró.

El mensaje de Jamenei se produce cuando se cumple el decimotercer día de manifestaciones en todo el estado iraní impulsadas inicialmente por comerciantes y sectores económicos afectados por el deterioro de la situación económica, el desplome del rial y la elevada inflación. Irán atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual superior al 42 por ciento.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en las protestas, según los últimos datos difundidos el jueves por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo.

