Reportan más de 50 niñas muertas tras bombardeo a escuela en el sur de Irán
Un ataque israelí impactó directamente una escuela primaria de niñas en la ciudad iraní de Minab, según autoridades locales
El número de víctimas mortales tras el ataque contra una escuela primaria de niñas en el sur de Irán aumentó a 53 estudiantes, mientras que al menos 48 menores permanecen heridas, según informaron autoridades iraníes conforme avanzan las labores de rescate en la ciudad de Minab.
Noticia en desarrollo…
