EE.UU. y países del Golfo condenan la escalada y reafirman su derecho a la legítima defensa

Los gobiernos de Estados Unidos, Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos emitieron una declaración conjunta en la que condenan “enérgicamente” los recientes ataques con misiles y drones atribuidos a Irán contra territorios soberanos en la región.

En el comunicado oficial, los países firmantes calificaron los ataques como “indiscriminados e imprudentes” y señalaron que estuvieron dirigidos contra Baréin, Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

La declaración advierte que “estos ataques injustificados tuvieron como objetivo territorio soberano, pusieron en peligro a la población civil y dañaron infraestructura civil”.

Asimismo, subraya que las acciones de Teherán “representan una peligrosa escalada que viola la soberanía de múltiples Estados y amenaza la estabilidad regional”.

Los gobiernos también señalaron que “atacar a civiles y a países que no participan en hostilidades constituye un comportamiento imprudente y desestabilizador”, en alusión al impacto que este tipo de ofensivas puede tener sobre la seguridad regional y el derecho internacional.

En el texto conjunto, los países reafirmaron: “Nos mantenemos unidos en la defensa de nuestros ciudadanos, nuestra soberanía y nuestro territorio, y reafirmamos nuestro derecho a la legítima defensa ante estos ataques”.

Además, destacaron la coordinación en materia de seguridad al indicar que “mantenemos nuestro compromiso con la seguridad regional y encomiamos la eficaz cooperación en materia de defensa aérea y antimisiles, que ha evitado una pérdida de vidas y una destrucción mucho mayores”.

El pronunciamiento se produce en medio de un clima de alta tensión en la región, marcado por ataques con drones, misiles balísticos y operaciones indirectas entre actores estatales y grupos aliados.

