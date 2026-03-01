window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

EE.UU. y países del Golfo condenan la escalada y reafirman su derecho a la legítima defensa

Estados Unidos y los países del Golfo refuerzan su alianza estratégica y advierten que responderán de manera coordinada ante agresiones de Irán

“Reafirmamos nuestro derecho a la legítima defensa ante estos ataques”, emitieron en un comunicado.

“Reafirmamos nuestro derecho a la legítima defensa ante estos ataques”, emitieron en un comunicado. Crédito: U.S. Central Command | AP

Avatar de Armando Hernández

Por  Armando Hernández

Los gobiernos de Estados Unidos, Baréin, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos emitieron una declaración conjunta en la que condenan “enérgicamente” los recientes ataques con misiles y drones atribuidos a Irán contra territorios soberanos en la región.

En el comunicado oficial, los países firmantes calificaron los ataques como “indiscriminados e imprudentes” y señalaron que estuvieron dirigidos contra Baréin, Irak, incluida la región del Kurdistán iraquí, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

La declaración advierte que “estos ataques injustificados tuvieron como objetivo territorio soberano, pusieron en peligro a la población civil y dañaron infraestructura civil”.

Asimismo, subraya que las acciones de Teherán “representan una peligrosa escalada que viola la soberanía de múltiples Estados y amenaza la estabilidad regional”.

Los gobiernos también señalaron que “atacar a civiles y a países que no participan en hostilidades constituye un comportamiento imprudente y desestabilizador”, en alusión al impacto que este tipo de ofensivas puede tener sobre la seguridad regional y el derecho internacional.

En el texto conjunto, los países reafirmaron: “Nos mantenemos unidos en la defensa de nuestros ciudadanos, nuestra soberanía y nuestro territorio, y reafirmamos nuestro derecho a la legítima defensa ante estos ataques”.

Además, destacaron la coordinación en materia de seguridad al indicar que “mantenemos nuestro compromiso con la seguridad regional y encomiamos la eficaz cooperación en materia de defensa aérea y antimisiles, que ha evitado una pérdida de vidas y una destrucción mucho mayores”.

El pronunciamiento se produce en medio de un clima de alta tensión en la región, marcado por ataques con drones, misiles balísticos y operaciones indirectas entre actores estatales y grupos aliados.

Sigue leyendo:
· Tres militares estadounidenses muertos y cinco heridos deja operación contra Irán
· Trump supervisa operación “Furia Épica” contra Irán desde su residencia de Mar-a-Lago
· Trump afirma que operación militar contra Irán va más rápida de lo previsto y dice estar dispuesto a negociar

En esta nota

Donald Trump Irán
Trending
Contenido Patrocinado
Trending