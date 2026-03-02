Ataque de Israel contra Líbano deja al menos 31 muertos tras la ofensiva contra Irán

El ataque combinado de Israel y Estados Unidos contra Irán de este sábado ha generado un nuevo frente de combate.

La noche del domingo Hezbolá, el grupo miliciano chiita en Líbano respaldado por Irán, disparó misiles contra la ciudad israelí de Haifa.

Israel respondió con una amplio ataque aéreo. Los objetivos fueron el bastión de Hezbolá en los suburbios en el sur de Beirut así como las zonas cercanas al aeropuerto.

Hasta el momento, la respuesta israelí contra Beirut y el sur de Líbano ha dejado al menos 31 muertos y 149 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también informaron haber realizado un “ataque preciso” contra un alto miembro de Hezbolá en Beirut.

El jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, confirmó que sus militares lanzaron lo que llamó una “campaña de ofensiva” contra Hezbolá en Líbano que es probable que dure varios días.

“No estamos sólo a la defensiva, ahora vamos a la ofensiva”, expresó Zamir y añadió: “Necesitamos prepararnos para varios días de combate”.

Israel advirtió a la población de más de 50 pequeños poblados en el sur de Líbano que evacuaran, con sus ataque concentrados allí también.

EPA: El jefe del Estado Mayor de las IDF, Eyal Zamir (der), confirmó el inicio de lo que llamó una “campaña ofensiva” en Líbano.

Hezbolá ya no es la fuerza que solía ser después de ser golpeada por Israel en la guerra de hace 18 meses.

No obstante, debido a sus fuertes vínculos ideológicos, religiosos y financieros con Irán, era casi inevitable que el grupo no estuviera arrastrado a un conflicto en el que casi todo país en Medio Oriente está involucrado.

Drones sobre Beirut

El zumbido de los drones se ha apoderado del espacio aéreo de Beirut esta mañana, reportó Samantha Granville de la BBC en la capital libanesa.

Se ha detectado drones israelíes, incluyendo los vehículos aéreos no tripulados (VANT) como el Hermes 450, sobre la ciudad y los suburbios sureños de Dahieh, un bastión de Hezbolá.

Son principalmente VANT de reconocimiento y vigilancia en apoyo de la “campaña ofensiva” contra objetivos de Hezbolá, entre explosiones, evacuaciones y fuerte actividad aérea de Israel.

Reuters: Un dron israelí sobrevuela el un suburbio sureño de Beirut.

Conmoción y furia

Análisis de Carine Torbey, corresponsal de BBC Arabic en Beirut.

La decisión de Hezbolá de atacar a Israel después de más de un año de inactividad bélica de su parte es una gran fuente de conmoción, furia y preocupación para el gobierno y la población, comenta Carine Torbey.

“Uno sólo se puede imaginar las acaloradas discusiones que están sucediendo a puerta cerrada en la reunión de emergencia del gabinete libanés convocada esta mañana”, escribe.

Las autoridades han ordenado el arresto de las personas responsables del lanzamiento de cohetes y sus instigadores.

Con Hezbolá anunciando su reivindicación de los ataques, no hay duda de la identidad de los “instigadores”, señala la corresponsal de BBC Arabic.

Aunque las autoridades en Líbano han empezado a implementar un plan para desarmar a Hezbolá, han adoptado una política blanda con el grupo en los últimos meses, con la intención de evitar un enfrentamiento en el terreno entre el ejército libanés y los milicianos pro iraníes.

Su temor era que pudiera llevar a una guerra civil.

Sin embargo, después de los ataques del domingo y el país de nuevo enfrentando las consecuencias de otra potencial guerra total, el gobierno está presionado más que nunca a reformular sus tácticas y cálculos, concluye Carine Torbey.

