Kuwait derriba en fuego amigo y por error a tres aviones cazas F-15 de EE.UU. durante operativo contra Irán

Tres aviones cazas F-15 de Estados Unidos fueron derribados por Kuwait en un incidente de fuego amigo y durante el operativo que se realiza en contra Irán.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, aseguró este lunes que están investigando el ataque.

“Agradezco que las tripulaciones estén a salvo y sabemos que no se trató de fuego enemigo hostil, ya que este asunto está siendo investigado”, señaló.

De acuerdo con los primeros reportes, los sistemas de defensa aérea de Kuwait confundieron el vuelo de los tres cazas con un ataque iraní.

Aviones estadounidenses derribados en Kuwait por error. Crédito: Marina de Estados Unidos | AP

En un comunicado, el Comando Central estadounidense (Centcom) informó que los aviones, que apoyaban el operativo contra Irán, se estrellaron sobre Kuwait mientras que los 6 tripulantes habían sido rescatados.

“Los seis tripulantes se eyectaron de forma segura, han sido rescatados y se encuentran en estado estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”, aseguró el comando.

Más allá del incidente, Caine afirmó que las operaciones seguirán activas en toda la zona: “Las fuerzas estadounidenses están preparadas no solo para mantener la presión, sino también para responder y adaptarse, según sea necesario”.

