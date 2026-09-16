Andy García, Néstor Gastón Carbonell, Wilmer Valderrama y más saludan a La Opinión por su centenario

La comunidad latina siempre ha tenido una voz a través de La Opinión, diario que el día de hoy celebra su centenario. Un 16 de septiembre de 1926, el periodista mexicano Ignacio E. Lozano Sr. fundó este periódico que ha cobijado la historia noticiosa desde entonces. Grandes periodistas han utilizado sus plumas para llevar la información en español a cientos de miles de latinos que se mantienen al día con nosotros.

Muchas felicidades a La Opinión por estos 100 años de excelencia". Andy García – Actor

Desde la sección de entretenimiento conversamos con muchas celebridades que dentro de Estados Unidos han logrado conectar con su audiencia a través de nuestras páginas y que por esta razón hoy se unen a nuestra celebración dedicándonos unas palabras.

Gracias por apoyarnos y gracias por darnos voz". Wilmer Valderrama – Actor.

En la alfombra roja de la entrega de premios “41st Annual Imagen” tuvimos la oportunidad de conversar con Andy García, quien esa noche recibió el premio a la trayectoria de manos del actor Danny Pino. Así también dedicaron mensajes de reconocimiento a este medio celebridades de la actuación y la música como Wilmer Valderrama, Néstor Gastón Carbonell y Carlos Corona. El productor Austin Winsberg junto a la cantante Chiquis —sobrina de Lupillo Rivera— también se pronunciaron en esta felicitación.

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La Opinión cumple 100 años, siempre con la comunidad.



