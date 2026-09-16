Madre y niño de 5 años resultan heridos tras ataque a tiros desde otro vehículo en Florida

Una madre y su hijo de 5 años resultaron heridos después de que un hombre abriera fuego contra el automóvil en el que viajaba la familia cuando regresaba a casa, informó la policía de Ocala, Florida.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 9:45 p.m. del lunes, cuando el padre, la madre y el menor circulaban por la carretera. De acuerdo con las autoridades, otro vehículo comenzó a seguirlos y una persona que viajaba en él disparó contra la familia.

El jefe del Departamento de Policía de Ocala, Mike Balken, informó durante una conferencia de prensa el martes que la madre recibió un disparo en una mano, mientras que el niño fue alcanzado por una bala en el pecho.

La condición del menor llegó a ser crítica durante un periodo, aunque las autoridades indicaron que se espera que sobreviva.

“El niño estuvo delicado durante un tiempo”, explicó Balken al referirse al estado de salud del pequeño. El jefe policial agregó que el menor “se espera que se recupere y sobreviva”.

El sospechoso huyó del lugar después del ataque y, hasta el momento de la conferencia de prensa, las autoridades no habían anunciado arrestos relacionados con el caso.

El tiroteo habría comenzado tras una alteración entre menores

Según la Policía de Ocala, el ataque estaría relacionado con un incidente ocurrido unas dos horas antes en el estacionamiento de un complejo de apartamentos.

La primera alteración ocurrió aproximadamente a las 8 p.m. y comenzó como una disputa entre varios menores de edad, cuyas edades oscilaban entre los 10 y los 16 años, explicó Balken.

La situación posteriormente involucró a varios adultos que acudieron al lugar, lo que provocó que el incidente escalara.

Los agentes policiales respondieron a la llamada y, de acuerdo con el jefe Balken, lograron controlar la situación.

“Se restableció la paz”, señaló el jefe policial durante la conferencia.

La familia que posteriormente fue atacada se encontraba en el complejo de apartamentos visitando a unos familiares y estaba presente cuando ocurrió la alteración inicial, según las autoridades.

Después de que terminó el enfrentamiento, la familia abordó su automóvil para regresar a casa.

La familia habría sido seguida después de abandonar el lugar

De acuerdo con la reconstrucción preliminar proporcionada por la policía, el ataque ocurrió después de que la familia abandonara el complejo.

Balken indicó que el vehículo en el que viajaban la madre, el padre y el niño fue vigilado y seguido después de salir del estacionamiento. En algún momento del trayecto, una persona que viajaba en el automóvil que los seguía abrió fuego contra ellos.

El sospechoso huyó después del tiroteo.

La investigación continúa mientras los detectives intentan determinar quién realizó los disparos y establecer las circunstancias exactas que llevaron al ataque.

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