Propósito, Historia y Destino

Martha Ugarte

La comunidad latina es la columna vertebral de Los Ángeles porque somos su ADN, su propósito. No somos invitados o injerto en esta tierra; somos el sentido mismo de su existencia. Los Angeles reconoce su historia; no olvida su origen, nos llama y nos ama. Es una conexion profunda entrelazada con crecimiento y evolucion.

Somos el latido que transmuta el esfuerzo en esperanza, nuestro trabajo en su riqueza y su alma es nuestra cultura vibrante. Mientras otros olvidan la historia, la tierra mantiene nuestra presencia como pertenencia sagrada. Somos la fuerza vital que le permite respirar. Los Ángeles vive por nosotros, somos su destino.