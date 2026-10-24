José Mourinho no se deja intimidar por Lamine Yamal

El fútbol español le presentará al mundo una nueva edición del Clásico. El FC Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Real Madrid. Mourinho está consciente de la peligrosidad de las armas del conjunto blaugrana, entre ellas de Lamine Yamal. Pero Mourinho no se adaptará a sus rivales.

Lamine Yamal está en un gran nivel en la actualidad. El candidato a ganar el Balón de Oro de 2026 es una de las principales armas ofensivas del conjunto blaugrana. A pesar del rendimiento de Lamine, Mourinho no cambiará sus planteamientos por su presencia.

“Es un gran jugador y a los grandes jugadores se les respeta. Una cosa es respetar, otra cosa es cambiar planes, es cambiar estructuras, es olvidar tu propia esencia y esto no lo haremos ni con él ni con ningún otro adversario de súper calidad“, dijo el estratega portugués antes del encuentro.

? José Mourinho, sobre si cambiará la manera de jugar por Lamine Yamal:



? "A los grandes jugadores se les respeta. Una cosa es respetar, otra cosa es cambiar planes, estructuras…" pic.twitter.com/is0LqSN7Ry — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 24, 2026

Después de ganar la Copa del Mundo de 2026, el arranque de Lamine Yamal en la temporada está siendo superlativo. El delantero del FC Barcelona ha disputado 12 compromisos en los que ha podido aportar 10 goles y 10 asistencias.

Sin temor al FC Barcelona

El FC Barcelona inició la temporada de muy buena manera. En LaLiga, el conjunto catalán mantiene un invicto de 9 partidos. En esa cantidad de encuentros ha marcado hasta 39 goles. El Real Madrid no es favorito, pero a Mourinho no le importa ese mote.

“Si hace una semana la gente pensaba que íbamos a sufrir una derrota aplastante, lo seguirán pensando. No me afecta que la gente hable bien del Barcelona, no es asunto mío”, sentenció.

El Real Madrid ha perdido terreno en el torneo. Tras 9 jornadas, el conjunto merengue acumula 7 victorias y 2 derrotas. El Real Madrid ya está a 6 puntos del FC Barcelona, líder en solitario del torneo.

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