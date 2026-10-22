Lionel Messi habla de sus recuerdos con el FC Barcelona

Lionel Messi recibirá en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. La ceremonia estará presidida por los reyes de España. Antes de los actos protocolares, Messi habló sobre sus vivencias en el FC Barcelona.

En una entrevista con EFE, Messi reconoció que fue un privilegio jugar junto a grandes leyendas del fútbol español. El jugador del Inter Miami dijo estar agradecido por haber compartido vestuario con futbolistas de la talla de Xavi, Iniesta y Puyol.

Durante su etapa en el FC Barcelona, Messi ganó 10 títulos de liga, 7 Copas del Rey, 8 Supercopa de España, 4 Champions, 3 Supercopa de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

Lionel Messi considera que tuvieron “suerte” de ser parte de una era dorada del FC Barcelona. Además de los buenos resultados, Messi reconoció que fueron momentos muy agradables. Había muy buena química entre los protagonistas de aquellos años de gloria.

“Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos, lo pasábamos muy bien“, dijo Lionel.

Los consejos de su padre

Después de la Copa del Mundo, Lionel Messi tuvo que afrontar el triste fallecimiento de su padre. Jorge Messi fue un acompañante especial y muy importante en toda la etapa de Lionel como jugador. Jorge fue el gran consejero de “La Pulga”.

“Que agarrara la pelota y lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más (…) A veces se me dio, a veces no, pero nunca dejé de intentar de ganar todo lo que tenía por delante”, recordó.

??? Lionel Messi, sobre lo que significa recibir el Premio Princesa de Asturias y el valor que le daba su papá:



"Para ser honesto, estoy muy feliz. De hecho, MI PADRE ESTABA MUY ILUSIONADO CON ESTE PREMIO.



Sabíamos que sería difícil estar por los partidos que tenía, pero él? https://t.co/vIJoxgPKf8 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 22, 2026

Lionel Messi estuvo durante 17 temporadas en el FC Barcelona. El futbolista argentino disputó 778 partidos con el conjunto catalán. Messi marcó 672 goles y aportó 269 asistencias para la causa del club.

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