¿Lamine Yamal está a la altura de Lionel Messi?

Lamine Yamal es una de las caras del fútbol mundial. El delantero del FC Barcelona ha logrado mantener un buen nivel en su corta carrera. Ya con una Copa del Mundo en su bolsillo comienzan las comparaciones con Lionel Messi. Luis Enrique habló de este punto y cree que, por ahora, Yamal está en desventaja.

Las comparaciones son odiosas, pero son parte del deporte. Lamine Yamal sigue cosechando trofeos e inflando sus números con solo 19 años. El FC Barcelona está en un muy buen momento. Uno de los líderes en ofensiva es Lamine.

“Yo creo que Lamine lo que está haciendo muy bien y le he escuchado siempre es que él quiere ser la mejor versión de Lamine y lo está haciendo muy bien, está mejorando en todos los aspectos del juego“, dijo Luis Enrique.

“¿Comparar a Lamine con Messi? Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador? AHÍ NO VA A GANAR NADIE”.



Uff, esto de Luis Enrique. ???? pic.twitter.com/PtnTpqqLLB — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 19, 2026

Después de conquistar con España el Mundial de 2026, Lamine Yamal parece haber mejorado su rendimiento. En lo que va de temporada Yamal a disputado 12 partidos en los que ha podido marcar 10 goles y conceder 10 asistencias. Sus números son muy sobresalientes.

Comparaciones con Lionel Messi

Con el rendimiento superlativo de Lamine Yamal, el delantero español comienza a ser comparado con Lionel Messi. Yamal ha mantenido su buen nivel con el tiempo. El delantero de 19 años comienza a sentarse en la mesa de los grandes, pero Luis Enrique es más cauteloso.

“Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Lionel Messi, con cualquier otro jugador, ahí no va a ganar nadie“, inició el entrenador del París Saint-Germain.

Hasta ahora Lamine Yamal ha disputado 163 partidos con la camiseta azulgrana. El delantero de 19 años ha marcado 59 goles y ha concedido 62 asistencias para la causa del conjunto catalán. Yamal ha levantado 6 trofeos con el club.

“Quizás en el futuro podamos hablar. Ahora mismo, Lamine es muy inteligente, quiere ser la mejor versión de Lamine, pero mejor no compararse con Lionel Messi“, concluyó el experimentado estratega español.

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