Lionel Messi y un récord de Carlos Vela que luce muy lejos
A falta de pocos partidos para que finalice la fase regular de la MLS, Lionel Messi vuelve a la lucha por un récord e Carlos Vela. Messi no lo tiene sencillo
Lionel Messi se retiró de la selección de Argentina y ahora esto le permite centrarse en el Inter Miami. Con la clasificación a los Playoffs ya en sus manos, Messi ahora podría enfocarse en récords personales. El más importante le pertenece a Carlos Vela.
Carlos Vela es el futbolista que más goles marcó en la ronda regular de la MLS en una sola temporada. En la campaña de 2019, “El Bombardero” anotó 34 goles, un registro que hasta ahora no ha sido superado.
En la actualidad, Lionel Messi tiene 23 goles y 14 asistencias en la campaña. En este sentido, al futbolista argentino le faltan unos 11 goles para, al menos, igualar el récord de Carlos Vela.
Al Inter Miami le quedan tres partidos en el mes de octubre: 17 de octubre contra Atlanta United; 24 de octubre contra New York Red Bulls y el 28 de octubre ante el FC Cincinnati.
En el mes de noviembre afrontará otros dos partidos antes de los Playoffs. El primero de ellos es el 01 de noviembre contra New England Revolution y el último será el 07 de noviembre contra Charlotte FC.
En este sentido, Lionel Messi, en teoría, tendría seis partidos para intentar acercarse al registro de Carlos Vela. De hecho, para entrar en el top cuatro solo le falta convertir cuatro anotaciones (igualaría el registro de Bradley Wright-Phillips con 27 anotaciones).
Máximos goleadores en ronda regular de la MLS
Carlos Vela (Los Angeles FC – 2019) – 34 goles
Josef Martínez (Atlanta United – 2018) 31 goles
Zlatanc Ibrahimović (LA Galaxy – 2019) 30 goles
Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls – 2014) 27 goles
Roy Lassiter (Tampa Bay Mutiny – 1996) 27 goles
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