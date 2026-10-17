Lionel Messi y un récord de Carlos Vela que luce muy lejos

Lionel Messi se retiró de la selección de Argentina y ahora esto le permite centrarse en el Inter Miami. Con la clasificación a los Playoffs ya en sus manos, Messi ahora podría enfocarse en récords personales. El más importante le pertenece a Carlos Vela.

Carlos Vela es el futbolista que más goles marcó en la ronda regular de la MLS en una sola temporada. En la campaña de 2019, “El Bombardero” anotó 34 goles, un registro que hasta ahora no ha sido superado.

Hattrick Hero ?



Carlos Vela set the MLS single-season scoring record #OnThisDay in 2019. pic.twitter.com/KJwQfkrIUM — LAFC (@LAFC) October 6, 2026

En la actualidad, Lionel Messi tiene 23 goles y 14 asistencias en la campaña. En este sentido, al futbolista argentino le faltan unos 11 goles para, al menos, igualar el récord de Carlos Vela.

Al Inter Miami le quedan tres partidos en el mes de octubre: 17 de octubre contra Atlanta United; 24 de octubre contra New York Red Bulls y el 28 de octubre ante el FC Cincinnati.

En el mes de noviembre afrontará otros dos partidos antes de los Playoffs. El primero de ellos es el 01 de noviembre contra New England Revolution y el último será el 07 de noviembre contra Charlotte FC.

En este sentido, Lionel Messi, en teoría, tendría seis partidos para intentar acercarse al registro de Carlos Vela. De hecho, para entrar en el top cuatro solo le falta convertir cuatro anotaciones (igualaría el registro de Bradley Wright-Phillips con 27 anotaciones).

Máximos goleadores en ronda regular de la MLS

Carlos Vela (Los Angeles FC – 2019) – 34 goles

Josef Martínez (Atlanta United – 2018) 31 goles

Zlatanc Ibrahimović (LA Galaxy – 2019) 30 goles

Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls – 2014) 27 goles

Roy Lassiter (Tampa Bay Mutiny – 1996) 27 goles

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