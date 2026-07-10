Antoine Griezmann reveló que Carlos Vela lo motivó a irse a Estados Unidos

Antoine Griezmann es el nuevo gran fichaje del Orlando City. El conjunto estadounidense adquirió a un futbolista que tuvo una campaña relevante con el Atlético de Madrid. Griezmann llega con un gran cartel a su espalda y con la intención de dejar números similares a los de Carlos Vela.

Carlos Vela y Antoine Griezmann jugaron juntos en la Real Sociedad. Ambos formaron parte de una dupla temida en el futbol español que logró romper con múltiples esquemas en LaLiga. Vela continuó su camino en la MLS; Griezmann siguió desarrollándose en Europa.

Pero ya con 35 años Antoine Griezmann tomó la decisión de marcharse del Viejo Continente. El delantero francés ahora iniciará una nueva aventura en el fútbol estadounidense. Carlos Vela dejó su huella en Estados Unidos. Antoine Griezmann quiere hacer algo similar.

“Al final creo que Carlos, todo lo que ha hecho con LAFC, me ha llevado a querer hacer lo mismo. Es un jugador increíble para la MLS y para su club. Ojalá pueda acercarme a ese nivel”, dijo el atacante francés en su presentación.

"TODO LO QUE HA HECHO CARLOS (VELA) HIZO QUE YO QUISIERA HACER LO MISMO" ??



Antoine Griezmann habló sobre el mexicano y lo que espera de su nuevo club: Orlando City FC @David_EG#CentralFOX pic.twitter.com/cxLZnVHp05 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) July 8, 2026

El Orlando City no es un club estelar dentro del futbol estadounidense. Sin embargo, Antoine Griezmann espera liderar a este club y hacerlo competitivo en la MLS. Ese es el plan inicial en esta nueva aventura del “Principito” en Estados Unidos.

“Hoy comienza una nueva etapa para descubrir Estados Unidos, para sentirlo, vivirlo y disfrutarlo jugando. Se abre un nuevo capítulo en Florida con el Orlando City: un nuevo desafío, un nuevo equipo y el deseo de seguir persiguiendo mi sueño junto a vosotros porque el fútbol es un deporte de equipo. Ahora nos toca escribir juntos el próximo capítulo”, agregó.

El entrenador del Orlando City tendrá a su disposición a un futbolista que viene de jugar 56 partidos en Europa en la última temporada. Griezmann convirtió 14 goles y concedió 8 asistencias en esta campaña. Martín Moreira tendrá a un gran líder en el plantel.

“Queríamos a alguien que pudiera conectar todos los puntos para nosotros, tanto dentro como fuera de la cancha (…) Traemos a alguien que nos ayudará en el vestuario con sus hábitos de entrenamiento, su experiencia, su hambre de trofeos y su pasión por el fútbol”, dijo el estratega del Orlando City.

Antoine Griezmann is already cookin' ?????



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