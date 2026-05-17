En una emotiva despedida, Griezmann pidió perdón al Atlético de Madrid por irse al Barcelona

La última aparición de Antoine Griezmann en el estadio del Atlético de Madrid terminó convertida en un homenaje cargado de emoción, aplausos y palabras pendientes antes de su llegada a la MLS con el Orlando City. Tras el triunfo ante el Girona FC, el delantero francés se dirigió a la afición del Metropolitano y volvió a referirse a uno de los episodios más controvertidos de su carrera: su salida al FC Barcelona en la temporada 2019-2020.

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Con lágrimas visibles durante buena parte del acto, Griezmann tomó el micrófono ante un estadio que permaneció lleno tras el pitazo final. “Darles las gracias por quedarse todos en el estadio. Son una pasada”, expresó al iniciar su discurso.

Griezmann apologized to Atleti fans for going to Barca 🥹 pic.twitter.com/DZVBWx5pxI — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2026

Poco después, abordó directamente su marcha al club catalán. “En segundo lugar, quiero decir algo muy importante para mí. Sé que muchos lo hicieron, pero otros no. Pido perdón otra vez”, dijo. Más adelante reconoció: “No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error”.

Un adiós rodeado de referentes del club

El homenaje fue preparado por el club al finalizar el encuentro. Jugadores y cuerpo técnico formaron un pasillo para recibir al atacante mientras una pancarta sobre el césped mostraba el mensaje “Gracias Antoine”. Desde las pantallas del estadio también proyectaron algunos de sus goles más recordados con la camiseta rojiblanca.

Los capitanes Jan Oblak, José María Giménez y Koke le entregaron una camiseta firmada por toda la plantilla. También recibió un carnet de socio con su imagen para la próxima temporada, entregado por uno de los socios históricos del club y dos niños.

A la ceremonia se sumaron antiguos referentes del Atlético, entre ellos Fernando Torres y Diego Godín, quienes le dedicaron mensajes desde el césped.

Antoine Griezmann and his family were emotional at the end of a wonderful tribute from the club 🥺 pic.twitter.com/VbCVpRkUHo — ESPN FC (@ESPNFC) May 17, 2026

“Es un ciclo que se termina, el más bonito de tu vida. A partir de ahora empieza la leyenda. Gracias amigo”, afirmó Godín. Koke también recordó su regreso tras la salida al Barcelona: “Es verdad que se marchó y nos dolió a todos, pero le echó huevos, volvió y demostró que es el mejor”.

Agradecimientos y despedida final

Durante su intervención, Griezmann dedicó palabras a varios integrantes del club. Agradeció a sus compañeros desde 2014, al cuerpo técnico y especialmente a Diego Simeone. “Gracias a ti me sentí el mejor del mundo y te debo muchísimo”, señaló en referencia al entrenador argentino.

También destacó la figura de Koke: “Mi preferido. Nuestro Capitán. Yo no sé si soy una leyenda, pero tú eres put* leyenda de este club”.

El delantero cerró con un mensaje dirigido a su familia y a los aficionados. Reconoció que no logró conquistar ciertos títulos durante su etapa en Madrid, aunque valoró el vínculo construido con la hinchada. “No he podido traer una liga o una Champions, pero me llevo su cariño para toda una vida”.

La jornada terminó con el saludo de su esposa e hijos sobre el césped, mientras el público seguía ovacionando a quien se despide como máximo goleador en la historia del club.

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