Chelsea contrata a Xabi Alonso como DT tras derrota en final de FA Cup

El Chelsea ya tiene definido quién tomará el mando del equipo tras el cierre de una temporada marcada por cambios en el banquillo. El club londinense alcanzó un acuerdo con Xabi Alonso para convertirlo en su nuevo entrenador y su oficialización podría producirse en las próximas horas, de acuerdo con ESPN.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

El técnico español, de 44 años, asumirá el cargo después de permanecer sin equipo desde enero, cuando fue despedido del Real Madrid tras una breve etapa de apenas media campaña. Según los reportes, el exmediocampista firmará un contrato por cuatro temporadas con la institución de Stamford Bridge.

🚨 BREAKING: Xabi Alonso has accepted to become Chelsea next manager, HERE WE GO! 🔵🔜



The agreement is set to be completed.#CFC prepare official announcement for the upcoming days, but Xabi said YES. 💣 pic.twitter.com/NsoyoQGvy9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

La decisión del Chelsea llega pocos días después de perder la final de la FA Cup frente al Manchester City, resultado que aceleró el proceso para encontrar un nuevo entrenador. El club no tenía técnico fijo desde la salida de Liam Rosenior el mes pasado, apenas 106 días después de haber sido designado como reemplazo de Enzo Maresca.

Negociaciones y exigencias antes del acuerdo

Durante el proceso de selección, la directiva también evaluó a otros candidatos como Andoni Iraola, actual entrenador del AFC Bournemouth, y a Marco Silva, quien dirige al Fulham F.C..

No obstante, en los últimos días Alonso se convirtió en la prioridad de BlueCo, grupo propietario del club, y las conversaciones avanzaron hasta cerrar el entendimiento definitivo.

El exentrenador del Bayer Leverkusen habría solicitado ciertas condiciones antes de aceptar. Entre ellas, pidió claridad sobre la política de fichajes del club y mayor autoridad para tomar decisiones deportivas dentro del proyecto.

Tras las reuniones mantenidas con los propietarios, Alonso dio luz verde para asumir el reto en la Premier League.

Nuevo ciclo en Stamford Bridge

La derrota en Wembley dejó al Chelsea sin uno de los objetivos de la temporada y profundizó la incertidumbre institucional. Bajo el mando interino de Calum McFarlane, el equipo cerró las últimas semanas sin una dirección técnica permanente, mientras la directiva aceleraba la búsqueda de un proyecto a largo plazo.

La llegada de Alonso supone un nuevo intento por estabilizar al club, que en los últimos meses cambió varias veces de entrenador. Su experiencia reciente en el fútbol español y su pasado como jugador de élite pesaron en la decisión final.

Sigue leyendo:

· Manchester City gana la FA Cup: Guardiola alcanza los 41 títulos

· ¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia de los Mundiales?

· FIFA logra vender derechos del Mundial 2026 en China, pero a un precio mucho menor del esperado